Petrocub Hâncești a învins-o pe Zimbru Chișinău cu 3-0 în etapa a 27-a de campionat

Petrocub Hâncești și-a consolidat poziția secundă în clasamentul Diviziei Naționale de fotbal. Echipa antrenată de Lilian Popescu a învins-o pe Zimbru Chișinău cu 3-0 în etapa a 27-a de campionat.Mihai Plătica a deschis scorul în minutul 64 pentru grupare din Hâncești după o pasă primită de fratele său mai mic Sergiu. "Galben-verzii" au mai primit o lovitură în minutul 70, atunci când Alexandru Vremea a primit al doilea cartonaș galben pentru un fault și a fost eliminat.Gazdele, fiind în superioritate numerică, au profitat de acest lucru și și-au mărit avantajul în minutul 76. Ion Jardan a fost autorul golului doi al confruntării.Maxim Potîrniche a stabilit scorul final în prelungirile meciului."Două reprize în care am dominat. În prima cred că nu ne-a ajuns viteză în acțiunile de echipă, iar în a doua repriză a crescut viteza și totul s-a transformat într-un rezultat pozitiv.""Mi-am dorit mai multă posesie. Au fost momente în care am pierdut foarte ușor balonul. Cei de la Petrocub au profita de acest lucru și au avut câteva atacuri rapide. Primul gol este o greșeală mare a noastră."În clasament, Petrocub este la 9 puncte distanță de liderul Sheriff Tiraspol.O adevărată ploaie de goluri a fost în partida dintre Milsami Orhei și FC Florești. "Vulturii roșii" s-au impus cu 5-2. Maxim Antoniuc a reușit o dublă în această întâlnire, iar Vasile Jardan, Artiom Puntus și Alexandru Dedov au marcat câte un gol.Pentru FC Florești au înscris Igor Bondarenco și Serghei Bobrov.Milsami este pe locul 3 în clasament, la 11 puncte de Petrocub, dar are cu 2 puncte mai mult decât Sfântul Gheorghe Suruceni.