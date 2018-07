Petrocub Hânceşti a debutat cu o remiză în cupele europene inter-cluburi

foto: publika.md

Petrocub Hânceşti a debutat cu o remiză în cupele europene inter-cluburi. În primul tur preliminar al Ligii Europei, Petrocub a terminat la egalitate, scor 1-1, meciul cu FC Osijek din Croația.



După o primă repriză fără goluri, oaspeţii au fost cei care au deschis scorul în partida de aseară, ce s-a jucat pe stadionul Zimbru din capitală. Mirko Maric a marcat în minutul 51.



Petrocub Hânceşti a egalat peste un sfert de oră prin căpitanul Vladimir Ambros. Astfel, atacantul a devenit autorul primului gol al Petrocubului în cupele europene.



"Cred că se putea şi mai bine. S-a văzut lipsa de experienţă în aşa meciuri tari. Emoţii ne-a luat pe dinainte, mai ales în prima repriză. Un rezultat echitabil. Probabil şi adversaru nu a fost foarte concentrat", a menţionat Lilian Popescu, antrenor Petrocub.



Fostul antrenor al Sheriff-ului, Zoran Zekic, actualmente tehnicianul lui Osijek, a dezvăluit că a sărbătorit la Chişinău până în zori calificarea Croaţiei în finala Campionatului Mondial, însă nu acesta este motivul pentru care echipa nu a reuşit să învingă.



"Sigur că am sărbătorit. Eu chiar până dimineaţă am sărbătorit, insă fotbaliştii au plecat la somn. Aşa au zis ei. Însă cred că nu din acest motiv nu am reuşit să învingem azi. Nu au alergat suficient. Posesia a lăsat de dorit şi agresivitatea ne-a lipsit", a precizat Zoran Zekic.



Meciul retur se va disputa pe 19 iulie la Osijek.



"Voi vedeţi Campionatul Mondial şi aţi văzut ce rezultat sunt şi le-am zis aşa dacă o să pierdem, o să pierdem de la echipă bună, dar dacă vom obţine un rezultat bun, atunci o să devenim eroi. Cred că acum mai avem un pas să devenim eroi. Avem toate şansele", a declarat Mihai Usatîi, preşedintele Petrocub Hânceşti.



Zaria Bălţi a început cu înfrângere evoluţia în preliminariile Ligii Europei. Tot în Primul Tur, echipa bălțeană a pierdut meciul din deplasare cu formația poloneză Górnik Zabrze, scor 0-1. Zaria a încasat golul în minutul 87.



Partida manşei secunde este programată săptămâna viitoare, la Chişinău, pe stadionul Zimbru.