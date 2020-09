Petrocub a revenit pe locul doi în clasamentul Diviziei Naționale. Hânceștenii au învins pe teren propriu pe Zimbru Chișinău

"S-a muncit mult, s-a alergat mult și până la urmă am obținut o victorie meritată", a spus antrenorul Petrocub, Lilian Popescu."Ne lipsește viteza de gândire și viteza paselor. În repriza a doua am avut niște ocazii foarte bune", a spus antrenorul Zimbru Chișinău, Vlad Goian.Oaspeții au marcat primul gol chiar în minutul 1 prin Castaneda. Columbianul a ratat și un penalty în minutul 31. Sheriff s-a dezlănțuit în repriza a doua și a mai înscris de 2 ori. Peter Wilson a dublat avantajul echipei sale, iar Max Veloso a stabilit scorul final."Iarăși nu am fructificat o mulțime de ocazii, mai ales pe cea care am avut-o din penalty. Sunt situații care se repetă și încerc să le explic asta fotbaliștilor. Ei muncesc, dar deocamdată nu le reușește", a spus antrenorul Sheriff, Zoran Zekic."Am încercat să opunem rezistență frumoasă campioanei printr-un joc organizat, disciplinat, dar greșelile unor jucători, care nu înțelege sau poate asta e valoarea lor, au adus la rezultatul care este. Au forte mult de lucrat. Am mai remarcat că doar 2-3 fotbaliști sunt la nivelul meciurilor cu Sheriff, în rest nici pe aproape", a menționat antrenorul Dacia Buuiucani, Andrei Martin.După nouă etape Sheriff Tiraspol este lider în clasament, având un avans de 5 puncte față de a doua clasată Petrocub Hâncești. Sfântul Gheorghe Suruceni este pe locul 3.