Petro Poroşenko şi Vladimir Zelenski au dat analize de sânge înainte de primele dezbateri electorale (FOTO)

Cursă electorală plină de provocări. Înainte de prima dezbatere pentru turul doi al alegerilor prezidenţiale din Ucraina, candidaţii au dat analize de sânge. Astfel, de la primele ore ale zilei, actualul preşedinte a mers la laboratorul punctuui medical al stadionului Olimpic din Kiev, unde va avea loc duelul electoral dintre cei doi.Showmanul a ales însă un laborator privat.

Ambii candidaţi au transmis în direct momentul în care se aflau în laboratoare.



"Am acceptat condiţiile cu indulgenţă şi chiar am susţinut ideea domnului Zelenski de a face un control medical în ceea ce priveşte dependenţa de droguri şi alcool. La rândul lui, trebuie să ţină cont de două condiţii: să fie clinici independente şi licenţiate", a spus Petro Poroşenko, preşedintele Ucrainei.



"Am dat sânge. Am făcut tot ce mi s-a cerut. Tot sângele mi l-a pompat dar slavă Domnului am mult. Peste trei zile voi primi rezultatele pe poşta electronică. Le voi posta, va fi totul oficial", a zis Vladimir Zelenski, actor, candidat la prezidenţiale în Ucraina.



Pe lângă analizele de sânge, preşedintele Petro Poroşenko a acceptat să dea fire de păr, în baza cărora se va stabili dacă a consumat droguri.

Întrebat de jurnalişti dacă îi va urma exemplu, Vladimir Zelenski a răspuns:



"Dacă mi se va cere - o voi face."



În cazul liderului de la Kiev, primele rezultate au apărut la scurt timp. Testele finale le va primi într-o săptămână.



"Acestea au fost teste rapide, iar rezultatele le pot anunţa deja. În sânge nu a fost găsită nicio substanţă psihoactivă", a menționat Vladimir Iarîi, medic ucrainean.



Provocarea privind testele de laborator a fost lansată de Zelenski. Într-un filmuleţ el a spus că acceptă să participe la dezbateri alături de actualul şef de la Kiev, dacă acesta îndeplineşte nişte condiţii.

Showmanul a propus ca duelul să se desfăşoare pe un stadion din Kiev, iar confruntarea să fie transmisă live de toate televiziunile şi să treacă ambii controlul medical, pentru a demonstra că nu sunt sub influenţa drogurilor sau a alcoolului. Poroşenko a dat curs iniţiativei.

După procesarea a 100 de procente a proceselor verbale, Vladimir Zelenski a reuşit să obţină 30,24 la sută din voturi, iar Petro Poroşenko aproape 16 procente. Turul doi al alegerilor prezidenţiale din Ucraina se vor desfăşura în 21 aprilie.