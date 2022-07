Petrecere la Chișinău, cu ocazia Zilei independenței SUA

Statele Unite ale Americii sărbătoresc 246 de ani de la Independenţă. Cu această ocazie, în parcul Dendrariu din Capitală, absolvenţii programelor de schimb ale SUA au organizat o petrecere tematică.

Se împlinesc şi 30 de ani de la stabilirea relaţiilor de cooperare între SUA şi ţara noastră, iar genericul evenimentului a fost "Celebrarea prieteniei, elaborarea viitorului".

Absolvenţilor de programe li s-au alăturat ambasadorul SUA la Chişinău, Kent Logsdon, şi soţia lui.



Sărbătoarea dedicată Zilei Independenţei a început cu intonarea imnului.



Un concert de muzică americană s-a dat pentru oaspeţii evenimentului şi absolvenţii de programe.



Aceştia au savurat mâncare americană şi au jucat fotbal american.



"Joc fotbal american, nu prea ştiu cum se face asta, dar încerc să învăţ. Îmi place, e diferit, se joacă cu mâinile, nu cu picioarele. "



Absolvenţii de programe au povestit despre experienţele pe care le-au avut în SUA.



" Cea mai plăcută experienţă din SUA a fost şcoală, am participat la diferite sporturi, pe care nu le avem aici în Moldova. Am făcut prietenii de o viaţă, comunicăm până acum. America a devenit o ţară apropiată inimii, am făcut prietenii şi am descoperit o nouă familie. "



"Am învăţat de la ei enorm de multe idei, le-am implementat aici, diverse idei am pescuit. Programele sunt despre oameni şi conexiuni, am stat în familii acolo şi am văzut cum este de fapt să trăieşti în America. E o zi în care ne mândrim că suntem absolvenţi de aceste programe şi rezonăm cu valorile SUA."



Ambasadorul SUA în Moldova a calificat ca fiind speciale toate

programele pentru participanţi şi a menţionat că, după absolvire, legăturile cu ei se păstrează, iar aceştia, la rândul lor, implementează diferite idei.



"Felicitări cu ocazia Zilei Independenţei! Sunt fericit că suntem aici. Vă promit că nu va fi un discurs. Vreau doar să vă mulţumesc că sunteţi aici. În special, vreau să salut absolvenţii. E ceva special să interacţionăm cu voi. Sunt încrezător că aţi avut parte de experienţe uimitoare şi veţi avea parte de altele în viitor. ", a vorbit KENT LOGSDON, ambasadorul SUA la Chişinău.



Din 1941, în data de 4 iulie, americanii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Independenței, în semn de recunoștință pentru libertate și drepturile pentru care a luptat prima generație a predecesorilor. Declarația de Independență față de Regatul Marii Britanii a fost adoptată în 1776.