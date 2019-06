Petrecere în aer liber, la Spitalul Municipal nr. 1, cu acazia Zilei Internaționale a Copilului

foto: publika.md

În ajunul zilei internaţionale a copiilor, secţia de pediatrie a Spitalului Clinic Municipal nr.1 a prins culoare. Administraţia instituţiei a venit cu o supriză pentru micii pacienţi şi viitoarele mame şi a organizat o petrecere în aer liber.



Micuţii au uitat de boală pentru câteva ore.



" Mi-a plăcut că eu acolo mă aşezam pe fundişor când era paraşuta şi apoi ei acolo mă scuturau."



"- Ce-ai făcut tu astăzi aici? - Am cântat ."

"-Ziua Copiilor la 3 strigăm, 1,2,3.. - Ziua Copiilor!!!"



Mamele au fost încântate de sărbătoarea organizată.



"Am rămas surprins că şi la spital se fac astfel de evenimente, suntem foarte mulţumiţi, băiatul când a văzut de-o dată se uita aşa emoţionat. Sperăm că în fiecare an să se organizeze astfel de evenimente."



"A fost plăcut, interesant, veseli, am fost activi, am dansat cu toate că suntem micuţi, dar a fost destul de atractiv şi interesant."



"Din păcate în aşa zi stăm în spital, dar a fost un eveniment foarte foarte frumos. Un zâmbet pe faţa copiilor, din păcate care se află în această instituţie este foarte binevenit, mi-a plăcut evenimentul."



La sărbătoare au participat peste o sută de copii şi mamele lor.



"Copii care astăzi sunt privaţi de sărbătoare, sau au mai puţin acces la sărbătorile care sunt organizate în oraş, să le organizăm o sărbătoare lor aici, cu dulciuri, îngheţată, sucuri şi cadouri personalizate, în dependenţă de vârstă", a spus Cristina Ipati, purtător cuvânt Spitalul Municipal Nr.1.