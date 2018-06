Petrecere ca-n basme. Adolescenţii de la Liceul Alexandru Ioan Cuza din Capitală au sărbătorit Balul de Absolvire

Balul de absolvire rămâne, probabil, cea mai importantă petrecere pentru orice adolescent. Fetele îşi caută rochia perfectă cu multe zile înainte de eveniment, îşi pregătesc minuţios machiajul şi coafura, iar băieţii îşi caută costumele potrivite pentru a fi la patru ace. Printre primii care au chefuit şi s-au relaxat după examene au fost adolescenţii de la Liceul "Alexandru Ioan Cuza" din Capitală.



"Rochia, pantofii și diadema care acum se află pe mine le-am comandat pe internet în jur de trei luni în urmă. Am cheltuit mult pentru că peste hotare am găsit ceea ce mi-am dorit", a spus Malvina Erşova, absolventă.



"Mi-am cusut-o singurică, adică am dat la o comandă și e un model neobișnuit așa cum sunt eu", a spus Viorelia Buruiană, absiolventă.



"Nu m-am pregătit foarte frumos să fiu, dar așa mai simplu. Eu și așa sunt frumos la ale mele. Mulțumesc părinților", a spus Victor Dima, absolvent.



"Asta e una din etapele vieţii sperăm că l-am trecut cu succes. Mă simt foarte bine. Foarte multe emoţii", a spus Nicolae Cupcea, absolvent.



Părinţii, mândri de copii lor, au venit să îi admire.



"Am fost bucuroşi să venim măcar în ultima zi când se grămădesc toţi copii."



"Aşa au trecut 12 ani avem emoţii foarte frumoase şi pozitive, am venit să sărbătorim pentru că sunt ani buni care s-au depus multă străduinţă."



Cei peste 40 de elevi, pe lângă faptul că s-au pregătit de bac, au învăţat şi un vals pentru balul de absolvire.



"Repetiţiile au durat cam în jur de jumătate de lună. Noi am depus tot efortul pentru ca el să iasă frumos. Sincer să spun îmi tremura tot şi genunchii şi mâinile", a spus Alina Nigara, absolventă.



Profesorii le-au pregătit poezii caracteristice fiecărui absolvent.

"- Domniţe bine educate, mereu prietene să ştiţi că viaţa nu le va desparte oricât sunt anii de grăbiţi?

- Noi.

- Bravo."



"Ne despărţim, bineînţeles simţim tristeţe. Am avut parte de absolvenţi care ne-au purtat faină instituţiei, ocupând locuri premiante la diverse concursuri şcolare", a spus Tatiana Ţiganu, diriginte.



Tinerii au mâncat, au dansat şi au chefiut până în zori.