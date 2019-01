Petr Cech spune adio fotbalului! Portarul își va încheia cariera la sfârșitul sezonului

Foto: skysports.com

Petr Cech spune adio fotbalului. Goalkeeper-ul în vârstă de 36 de ani al grupări Arsenal Londra a anunţat că se va retrage din fotbal la sfârşitul acestui sezon.



"Am jucat 15 ani în Premier League, am câştigat toate trofeele posibile şi simt că am atins toate obiectivele pe care mi le-am propus. " a scris Cech pe o reţea de socializare.



Portarul şi-a început cariera în 1999 şi după ce a jucat la echipele Chmel Blsany şi Sparta Praga din ţara natală, a fost transferat de clubul francez Stade Rennais. În 2004 a fost cumpărat de Chelsea pentru 13 milioane de euro.



Cu "aristocraţii", Cech a cucerit 15 trofee, printre care 4 titluri în Premier League, Liga Campionilor şi Liga Europei.



În 2015, goalkeeper-ul a fost achiziţionat de Arsenal Londra, cu care a cucerit Cupa Angliei şi de două ori Supercupa.



Cech are 202 meciuri în care nu a primt gol în Premier League, ceea ce reprezintă recordul absolut al competiţiei.



Pentru echipa naţională, Cech a jucat 124 de partide, iar în 49 dintre ele nu a încasat gol.