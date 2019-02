Peste un miliard de oameni din întreaga lume au sărbătorit intrarea în Anul Porcului de Pământ

Peste un miliard de oameni din întreaga lume au sărbătorit intrarea într-un nou an, potrivit calendarului chinezesc. Festivităţi tradiţionale şi petreceri de stradă au avut loc în numeroase oraşe care găzduiesc comunităţi asiatice. În China însă, oamenii au stat, ca de obicei, în faţa televizoarelor, pentru cel mai urmărit program al anului: marea gală a Festivalului de Primăvară.

Ca în fiecare an, sute de milioane de chinezi au intrat în Anul Nou cu ochii la gala Festivalului de Primăvară, realizată de televiziunea publică. Spectacolul, transmis pentru prima dată în 1983, a devenit o tradiţie şi, de la an la an, este tot mai grandios.

Programul din acest an a inclus dansuri pe scenă şi sub apă, acrobaţii şi o demonstraţie de arte marţiale.