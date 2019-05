Peste un miliard de lei au adus la bugetul statului antreprenori care au beneficiat de granturi din partea ODIMM

Peste un miliard de lei au adus la bugetul statului cei peste 120 de mii de antreprenori care au beneficiat de granturi din partea Organizaţiei pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii. În total, suma granturilor oferite ajunge la 400 de milioane de lei, potrivit datelor prezentate la briefingul organizat cu ocazia împlinirii a 12 ani de activitate a ODIMM.



Silvia Carare are două clinici de medicină estetică în Chişinău. Femeia a primit anul trecut un grant de 250 de mii de lei prin Programul guvernamental Pare 1+1. Banii au fost folosiţi pentru achiziţia unui echipament unic dotat cu inteligenţă artificială.



"Este un utilaj pentru medicină estetică, dar şi pentru SPA. Este indicat oamenilor care au nevoie de restabilire totală a corpului sau restabilirea somnului, sau are dereglări metabolice. Eu am obţinut un grant nerambursabil şi recomand tuturor să aplice", a menţionat Silvia Carare, beneficiară.



Şi Mircea Ţîra a obţinut un grant în valoare de 250 de mii de lei, în cadrul aceluiaşi program Pare 1+1. Tânărul se ocupă de procesarea mierii.



"Acum exportăm pe piaţa UE, încercăm să creăm şi produse noi. Datorită acestui program eu am revenit acasă, până atunci lucram peste hotare. Este un instrument uşor de accesat şi bun pentru tinerii care vor să-şi iniţieze o afacere", a menţionat bărbatul.



Organizaţia pentru Dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii are şi un program pilot "Femei în Afaceri". Tatiana Mîrza, proprietara unui atelier unde coase haine naţionale, este una dintre beneficiare.



"Am primit un grant foarte mare şi sunt foarte mulţumită. Banii primiţi i-am investit în utilaje, iar o altă parte din bani i-am investit în dezvoltarea afacerii, publicitate şi promovare", a precizat Tatiana Mîrza, beneficiară.



Autorităţile vor continua să sprijine antreprenorii dornici să investească în ţară.



"ODIMM-ul joacă un rol foarte important în dezvoltarea economică, în oferirea de noi oportunităţi pentru cetăţenii acestei ţări, indiferent că este acasă sau peste hotare", a declarat Iulia Costin, secretar de stat la ministerul Economiei.



În cei 12 ani de activitate, cei care au beneficiat de granturi din partea ODIMM au creat peste şase mii de locuri de muncă.



"Am ajuns la concluzia că trebuie să punem accent mai mult pe optimizarea proceselor şi să utilizăm toate soluţiile electronice pentru a urgenta procesul de prelucrare a solicitărilor şi a dosarelor", a punctat Petru Gurgurov, director interimar ODIMM.



Potrivit datelor ODIMM, în sectorul IMM-urilor sunt încadraţi peste 60 % din numărul total de angajaţi din ţară.