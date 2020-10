Peste trei tone de peşte de diferite specii au ajuns în lacul "La Izvor" din sectorul Buiucani

Peste trei tone de peşte de diferite specii, cum ar fi amur alb, novac și crap, au ajuns în lacul "La Izvor" din sectorul Buiucani. Potrivit autorităţilor locale, fitofagul va contribui la curățarea lacului de alge, iar dacă va supravieţui în noile condiţiile, funcţionarii vor continua să repopuleze toate lacurile din oraş. Puietul a fost cumpărat de la o întreprindere piscicolă din raionul Orhei şi a costat aproximativ 100 de mii de lei. Banii au fost oferiţi de un agent economic.



"Noi am pregătit puietul în luna aprilie, mai şi iunie şi este gata pentru a fi turnat în lac. Populăm lacul cu peşte după normativele în vigoare, în funcţie de suprafaţa lacului şi adâncimea acestuia. Anul viitor carpul şi amurul deja o să fie bun pentru pescuit", a spus directorul întreprinderii piscicole din Orhei.



Autorităţile invită agenţii economici să contribuie la sporirea cantităţilor de peşte în toate lacurile Capitală.



"Este un prim experiment, am discutat cu specialiştii că ar putea să favorizeze fauna şi flora din lac la propriu. Sper foarte mult că putem da o viaţă nouă tuturor lacurilor din Capitală, avem lacuri extraordinare şi trebuie să le punem în valoare", a comunicat primarul municipiului Chişinău, Ion Ceban.



Locuitorii Capitalei care iubesc să pescuiască spun că, în ultimii ani, în lacurile din oraş sunt din ce în ce mai puţini peşti.



"Mai înainte era mai mult peşte acum la moment e foarte puţin. În toată sâmbăta şi duminica sunt la pescuit şi cred că încă mai des am să vin dacă se va aduce peşte mai mult aici".



"Este crap, plătică, ştiucă, dar sunt foarte puţin".



Următorul lac care va fi repopulat cu puiet de peşte este Valea Morilor. Anterior, peste două tone de fitofag a fost eliberat în lacul din Parcul "Dumitru Rîşcanu".

Potrivit autorităţilor, acesta s-a adaptat cu bine la noile condiţii. În prezent, pescuitul în lacurile din Capitală este permis şi e gratuit.