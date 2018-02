Peste o sută de tinere "s-au luptat" la castingul pentru concursul Miss Tourism Beauty 2018

Peste o sută de tinere şi-au încercat norocul la castingul pentru concursul "Miss Tourism Beauty 2018". Doar 22 dintre ele au ajuns în finală. Acestea au impresionat juriul în cadrul probei de defilare şi când şi-au demonstrat talentele.

Fetele au avut mari emoții:



"Am venit pe neașteptate. Decizia a fost de ultimul moment. Sunt emoții chiar dacă am mai fost pe scenă. Nu e prima dată."



"Mi-a reușit din fericirea mea.Îmi doresc foarte mult să câștig.A fost cela mai complicat casting pe care l-am avut până acum."



"Miss Turism este mult mai special decât Miss Moldova sau alte feluri de miss pentru că este ceva mai deosebit. Se pune accent pe inteligență decât pe frumusețe."



Unele dintre participante au venit cu părinții, care au stat cu sufletul la gură.



"Am venit să o susțin. Să încerce și ea să participe, să își încerce puterile."



Jurații spun că au avut o misiune dificilă.



"Toate fetele sunt frumoase în felul său, sunt deosebite. Fiecare își expresează talentele și trăsăturile sale și este foarte greu să alegi", a spus Dragostin Păduraru, membru al juriului.



Organizatorii spun că, în finală, cele 22 de tinere vor fi supuse mai multor încercări. Câştigătoarea va reprezenta Moldova la un concurs internaţional.



"Fetele vor trebui să facă tot felul de traininguri, lecţii de coreografie, o să meargă la orfelinate pentru a dezvolta şi spiritul civic în participante şi de a promova lucrurile frumoase. Pe lângă toate o să meargă la expoziţii internaţionale unde o să promoveze ofertele turistice din Republica Moldova", a declarat Ion Curmei, organizator.



Marea finală va avea loc în data de 30 martie. Tânăra care va deveni "Miss Turism Beauty 2018" se va alege cu premii în valoare de zece mii de euro.