Peste o sută de școlari au învățat să creeze tehnologii moderne, în cadrul unui eveniment de educaţie în domeniul IT, MegaDojo

Peste o sută de şcolari au învăţat nu doar să utilizeze tehnologiile moderne, dar şi să le creeze singuri, în cadrul celui mai important eveniment de educaţie în domeniul IT, MegaDojo. Evenimentul a avut loc în cadrul Săptămânii Europene a Programării, marcată la nivel mondial între 5 şi 20 octombrie.



La atelierul de programare au participat copii care au între şapte şi 17 ani. Elevii spun că se pricep la programare nu mai rău decât adulții. Unul dintre participanţi este Denis Isac, un băiat de 12 ani, care visează să-şi creeze propriul joc virtual.



"Aici am venit ca să învăț programarea cu aplicaţia scratch, aici am înţeles că poţi face diferite mini jocuri, aplicaţii şi alte lucruri interesante."



Participanţii au fost grupaţi în nouă echipe.



"Azi ne ocupăm cu facerea unui calculator cu ajutorul căruia noi putem să ne jucăm minecraft. - Cu ce te ajută astfel de cursuri? - Cu dezvoltarea imaginaţiei şi logicei."



"- De când esţi pasionat de IT? - De la patru ani. Prima activitate a fost instalarea windows-ului, că am învăţat de mult."



Domeniul IT devine tot mai atractiv și pentru fete. Nicoleta Gorea spune că nu o sperie concurenţa cu băieţii şi visează să îmbine în viitor două pasiuni ale sale, medicina şi programarea.



"Acum că mă preocupă programarea, aş vrea să învăț la tehnologiile biomedicale. Astăzi mi-am propus să învăț şi să-mi consolidez cunoştinţele mele în limbajul de programare python şi aici vom face un program de autentificare, ceea ce cere loghinul şi parola."



Copiii s-au bucurat de susținerea părinților.



"Da, noi ambii suntem cu carieră în IT şi ar fi bine ca fiica să ne urmeze calea noastră. Este un salariu decent, sunt condiţii de muncă favorabile."



"Aş dori să urmeze această carieră pentru că să-şi poată face singură un canal de YouTube, să-şi poată promova activităţile ei."



Atelierele de creație sunt organizate cu sprijinul Ambasadei Marii Britanii.



"Tehnologiile îi învaţă pe copii să fie mai creativi, dar şi critici. Dezvoltă abilităţi de control. Este foarte important să le oferim acest sprijin", a spus şeful secţiei de programe, Ambasada Marii Britanii, Chris Perkins.



Atelierul MegaDojo a avut loc în Clasa Viitorului, din cadrul Universităţii "Ion Creangă". În acest an, evenimentul a ajuns la cea de-a treia ediţie.