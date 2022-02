Peste o sută de persoane care au participat sâmbătă noaptea la o petrecere într-un local din Capitală, investigate

Peste o sută de persoane care au participat sâmbătă noaptea la o petrecere într-un local din Capitală, au fost investigate de către oamenii legii. Informaţia a fost oferită de șeful Inspectoratului General al Poliției, Iurie Podarilov, care însă a refuzat să ne spună dacă la petrecere au participat procurori, judecători sau ofițeri CNA.



"- Se lucrează acum pentru a identifica toate circumstanțele acestui caz.

- Păi din oamenii care au fost identificați, sunt procurori, judecători, ofițeri CNA?

- Dacă va fi nevoie, noi vom reveni cel mai bine cu un comunicat de precizare.

- Totuși, indirect, dumneavoastră ne confirmați că acolo erau procurori, judecători și ofițeri CNA?

- Uitați-vă, în cazul dacă va fi necesar noi vom interveni cu o precizare suplimentară. Mulțumesc. Da, cele bune.", a declarat Iurie Podarilov, șeful IGP.

Pe un canal de telegram se menţionează că petrecerea ar fi fost organizată mai demult, iar localul ar fi fost rezervat de o lună și jumătate. La petrecerea privată ar fi participat și adjunctul procurorului general interimar, Eduard Bulat, care însă respinge informaţia.



"- Pot să vă comunic un singur lucru, că sâmbătă am fost la serviciu în prima jumătate a zilei și în rest am fost acasă.

- Cum ați sărbătorit ziua lucrătorului procuraturii?

- La serviciu, prin muncă.", a declarat Eduard Bulat, procuror



Bulat ne-a mai spus că a fost inițiată o anchetă internă pentru a stabili dacă printre petrecăreţi erau procurori.



"- Se investighează circumstanțele, dacă a participat cineva la petrecerea respective. Au fost transmise materialele pentru inspecția procurorilor și urmează să primim liste de la poliție, pentru că ei cercetează cazul. ", a declarat Eduard Bulat, procuror.



Șeful interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Dorel Musteață, ne-a spus că, până acum, nu a primit nicio sesizare de la poliție că la petrecere ar fi participat și judecători. Totodată, după ce în presă au apărut informaţii despre acest caz, purtătorul de cuvânt al CNA, Angela Starinschi, ne-a spus că la petrecere nu a participat niciun ofițer al instituției.



Unele surse din cadrul anchetei susțin că, de fapt, la petrecere se aflau peste 400 de persoane. În acest caz a fost iniţiat un proces penal pentru privațiune ilegală de libertate, iar administratorul localului riscă până la 12 ani de închisoare. Am încercat să luăm legătura cu reprezentanţii restaurantului, însă la telefon ne-a răspuns o chelneriță, care ne-a spus că niciun şef nu este la muncă.



Pentru nerespectarea măsurilor anti-COVID, agenții economici riscă amendă de până la 35 de mii de lei, iar persoanele fizice - de până la cinci mii de lei.

În cazul în care se va constata că cineva s-a infectat la petrecerea respectivă, atunci persoanele vinovate riscă până la trei ani de pușcărie.