Peste o mie de pensionari și familii cu venituri modeste, din raionul Orhei, au primit cadouri de Paște de la echipa lui Ilan Șor

În ajun de Paşte, peste o mie de pensionari, copii cu nevoi speciale şi familii defavorizate au primit colete cu alimente şi cadouri din partea Primăriei municipiului Orhei. Acţiunea este parte a campaniei tradiţionale desfăşurată, de sărbători, în sprijinul persoanelor social-vulnerabile.

Cozonaci şi produse alimentare pentru masa de Paşte au fost oferite persoanelor cu venituri modeste din Orhei. Gestul i-a emoţionat până la lacrimi pe unii beneficiari.



"Doamne, bodaproste! ia ce curăţenie aţi făcut! ehei! Aşa-s de mulţumită că au grijă de bătrânii noştri."





"Chiar e foarte binevenit, că anii aceştia nu am avut susţinere, vă spun drept, tocmai îmi vine să plâng. Ne dă şi una, ne dă şi alta."



"Un gest foarte bun! Eu socot că trebuie de ajutat aşa familii care au nevoie. Eu am crescut sub tutelă trei copii."



"Foarte bun ajutor, să vă dea Domnul sănătate şi mă bucur de ceea ce mi-aţi adus!"



"Tare-tare mulţumesc, din tot sufletul!"





CRISTINA COJOCARU, viceprimar al mun. Orhei: "În ajunul sărbătorilor pascale, avem o acţiune amplă ce ţine de oferirea în dar, persoanelor în etate şi persoanelor defavorizate, a câte un colet cu produse alimentare, care urmează a fi servite pe masa de sărbătoare."



Potrivit unui comunicat al Primăriei Orhei, campania socială este implementată cu sprijinul echipei lui Ilan Şor.





MARINA TAUBER: "Tare ne dorim ca masa Dvs. să fie mai plină, mai dulce, să aveţi de toate şi să simţiţi grija noastră!



ILAN ŞOR: "A devenit deja o tradiţie să-i ajutăm pe oameni atunci când ei au nevoie. Acest suport este necesar în special în ajun de sărbători. Este puţinul pe care-l putem face pentru oamenii care au nevoie de ajutor. Cadourile acestea reprezintă pentru ei speranţa şi încrederea că pot miza pe noi."



În cadrul Caravanei de Paşte, în raionul Orhei, au fost oferite daruri şi pentru 50 de copii cu nevoi speciale sau care provin din familii defavorizate.



LUDMILA UNGUREAN, şefa serviciului de asistenţă psiho-pedagogică Orhei:

"În fiecare pachet se găsesc jocuri educative, conform vârstelor. Avem copii de grădiniţă şi până la 16 ani. Dulciuri la toţi, păscuţe avem, cărţulii conform vârstelor şi creionaşe de colorat."



"Pentru noi asta mult înseamnă. Mulţumim din suflet, mulţumim oamenilor buni care ne ajută."



"Este foarte frumos, pentru copii anume pentru sărbătorile de Paşte, aşa un mic cadou simbolic pentru ei e o fericire."



Acțiunea de caritate pentru copii a fost organizată cu sprijinul Consiliului raional Orhei și al agenților economici din raion.