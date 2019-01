Peste o mie de moldoveni au recuperat, în 2018, un milion de lei de la agenţii economici care i-au înşelat sau le-au vândut marfă necalitativă. Banii au fost restituiţi în urma sesizărilor depuse la Agenția pentru Protecția Consumatorului.

În 70 la sută dintre cazuri, litigiile sunt soluţionate în favoarea cumpărătorilor. Conform datelor oficiale, cei mai mulţi bani, 26 de mii de euro, şi i-a scos un bărbat de la o companie de asigurări, care a refuzat să-l despăgubească în urma unui grav accident rutier.

Există însă şi situaţii în care nu este vorba de bani, ci de principii. Printre acestea se numără cazul unui consumator care a cerut să i se restituie șase lei și 80 de bani după ce a cumpărat un coş stricat. Sunt şi situaţii când consumatorii sunt intimidaţi de agenţii economici.



"S-a întâmplat ca într-o librărie să intre un consumator şi alegând o carte cealaltă să cadă jos, astfel rupându-se o filă din cealaltă carte. Consumatorul a fost obligat să achite dauna. A refuzat să facă acest lucru. Cazul este acum în instanţă", a spus ofiţerul de presă APC, Corina Gaiu.



"În timp în care scriam explicaţia, în librărie a intrat doi angajaţi ai agenţiei particulare de pază şi împreună cu administratorul au recurs la intimidări verbale să mă silească să procur această carte deteriorată. În urma acestor presiuni verbale eu am fost nevoit să procur cartea."



Există și cazuri bizare. Un bărbat a cerut despăgubiri după ce ar fi folosit un prezervativ necalitativ, iar o femeie a încercat să restituie un vibrator într-un sex-shop.



"Nu contează că e un milion, că e o sută de mii de lei sau că e un leu. Consumatorul îşi cunoaşte drepturile. Eu cred că aceasta este concluzia, când el merge şi ştie că are dreptate şi i se încalcă drepturile", a spus directorul Agenţiei de Protecţie a Consumatorilor, Iurie Eremia.



Mulţi moldoveni renunţă să-şi caute dreptatea, deoarece procesul de recuperare ar dura mult timp.



"Îl arunc. Cu părere de rău pentru că nu am timp să merg să-l schimb sau să mă plâng."



"Caut să-l întorc înapoi, să-l schimb sau îl arunc. Vi se întâmplă des să aruncaţi? Cam da."



Conform statisticii, în cele mai multe plângeri depuse de consumatori sunt sesizate probleme în serviciile de întreţinere, de taxi şi hoteliere.