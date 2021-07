Peste o mie de femei din Moldova au făcut GRATUIT screening mamar prin mamografie digitală mobilă. În ce localitate a ajuns acum

Peste o mie de femei din Moldova au trecut gratuit screeningul mamar prin mamografie digitală mobilă în luna iulie. Potrivit specialiştilor, această procedură este recomandată femeilor cu vârste cuprinse între 40 şi 65 de ani. Medicii le îndeamnă să-şi facă verificări periodice, pentru a preveni eventuale complicaţii. Cabina mobilă de screening mamar a ajuns şi în raionul Ialoveni, unde au fost testate femeile din satul Ruseştii Noi. Zinaida Trofim are 62 de ani şi a venit să își facă un screening mamar la recomandarea medicului de familie.''M-a sunat medicul de familie şi mi-a spus să trec mamografia. În aprilie am avut o operaţie şi am spus să mai trec şi acest control, dacă tot e gratis. Este pentru prima dată când fac mamografia. Niciodată nu am mai făcut asta.''Medicul le-a dat asigurări femeilor că procedura este nedureroasă şi durează doar 15 minute.''Am venit, dacă tot au spus că e pe degeaba. Am venit să mă controlez sănătatea. Prima dată fac radiografia.''''Foarte bine. De la serviciu am venit direct aici. Am fost cointeresată.''Informaţiile colectate de la paciente vor ajunge la Institutul Oncologic din Chişinău. Cazurile suspecte vor fi comunicate medicului de familie din localitate.''Medicii de familie selectează vârsta femeiei de 40-65 de ani. Instalaţia lucrează de la opt dimineaţa, iar pe zi trec câte 18-20 de femei. Se depistează mai multe patologii, dar scopul principal al acestei campanii este depisterea timpurii a cancerului.''Potrivit Casei Naţionale de Asigurări în Medicină, examenele profilactice prin radiografie pulmonară şi mamografie digitală mobilă sunt realizate în scopul depistării tuberculozei şi cancerului pulmonar, precum şi a identificării stărilor precanceroase şi a cancerului mamar. Pentru aceste servicii, CNAS a alocat anul acesta peste cinci milioane de lei.