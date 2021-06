Peste două mii de persoane şi-au făcut rapelul sâmbătă în cadrul maratonului anti-COVID

Peste două mii de persoane s-au vaccinat sâmbătă cu a doua doză de ser anti-COVID-19 în cadrul maratonului organizat de Universitatea de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţeanu". Dintre acestea, 1.934 au făcut rapelul cu Pfizer, iar 236 cu Sinopharm.

Mulți au venit încă de la primele ore ale dimineții.

"Am primit vaccinul Pfizer prima doză, acum a doua o primesc. Eu trăiesc aici aproape şi am venit."

"S-au făcut multe studii asupra lui şi primul care a fost pus în lume a fost Pfizer şi cred că este mai eficient ca să preîntâmpinăm asemenea virus, asemenea pandemie. Noi trebuie să ne vaccinăm."

"Am venit fiindcă am fost bolnavă grav de COVID-19 şi cred că trebuie să ne vaccinăm. Îi sfătuiesc să se imunizeze pe toţi cei care au o atitudine pasivă. Eu am stat două săptămâni în spital și e dificil.", a spus Ala Hîncu.

Cei care s-au vaccinat s-au arătat convinși că doar așa putem ține boala departe.

"Bine şi bucuroşi şi trebuie să ne felicitaţi că ne-am vaccinat cu a doua doză."

"Eu consider că este foarte important şi pasul pe care puteam să îl fac eu pentru imunitate colectivă deja l-am făcut."

Maratonul de imunizare continuă și astăzi.