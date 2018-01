Peste 90 de autospeciale şi 400 de angajaţi muncesc de astă-noapte la curăţarea străzilor din Capitală

Ninsorile au dat bătăi de cap şoferilor din Capitală. Deşi drumurile sunt curăţate încontinuu, pe anumite porţiuni se circulă cu dificultate.



"Noi avem şapte străzi, Vadul lui Vodă, Timiş, Odesa şi altele pe care nu se intervine în asemenea condiţii. Şi deja aceste străzi trebuie să fie închise pentru circulaţie, acolo este periculos de intervenit pentru tehnica noastră specială", a psus viceprimarul Capitalei, Nistor Grozavu.



În cadrul şedinţei Comisiei pentru Situaţii Excepţionale s-a decis instituirea unei celule de criză la nivelul municipiului Chişinău. Specialiştii vor monitoriza situaţia în oraş şi vor face anunţuri la fiecare trei ore.

"După amiaza, în jurul orelor 3-4 deja se termină zăpada, eu vă rog să multiplicăm acţiunille. Fiind că la noapte vor fi -7 şi dacă n-o să facem regulă după ora 3-4, nu o sa mai avem unde să intervenim. Asta pentru că tot ce este acum pe străzi se preface în gheaţă", a spus primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu.



Peste 90 de autospeciale şi 400 de angajaţi ai Întreprinderii "Exdrupo" muncesc de astă-noapte la curăţarea străzilor din Capitală.



"Ne mai încălzim, e rece, dar e plăcut. Nu e aşa de greu, dar totuşi o curăţim, încetişor"



"E pe neaşteptate, pentru pământ, pentru roada e bună. E udă, se lipeşte şi e greu , pentru pământ e bun, dar pentru muncitorii noştri e greu."



Şoferii spun că merg cu viteză redusă pentru a nu provoca situaţii de risc pe drumuri.



"E cam greluţ, merg încetişor şi chiar sunt şi ambuteiaje. Am nimerit în ambuteiaj şi am stat mult."



"E greu, e greu, mai ales pentru vârstnici, care sunt bolnavi, e greu. "



Transportul public circulă în regim obişnuit. De dimineaţa, pe drumurile din Capitală au ieşit peste 300 de troleibuze şi aproape 100 de autobuze.



"Transportul în fiecare dimineaţă începând cu ora, lucrează non-stop, fără zile de odihnă. Plouă, ninge, sărbători noi suntem în brazdă permanent", a spus şeful Regiei Transport Electric din Chișinău, Gheorghe Morgoci.



Angajaţii Exdrupo au muncit şi pe parcursul nopţii pentru a curăţa principalele artere ale Capitalei.