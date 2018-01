Peste 800 de kilometri de drumuri naţionale şi locale vor fi reparate în 2018

Peste 800 de kilometri de drumuri naţionale şi locale vor fi reparaţi în 2018. Pe majoritatea dintre ele vor continua lucrările începute în anii precedenţi, însă sunt şi porţiuni care vor fi construite de la zero. În total, în acest an în Buget sunt prevăzuţi peste patru miliarde de lei, bani proveniţi din Fondul rutier, de la autorităţile publice locale de nivelul unu şi doi, dar şi din sursele externe, Banca Mondială, BERD sau BEI.

În 2018 vor continua lucrările de reparaţii a traseelor Chişinău - Soroca, Bălţi - Făleşti - Sculeni, Chişinău-Ungheni-Sculeni, Hânceşti-Lăpuşna, Hânceşti-Leova-Cahul sau Chişinău - Giurgiuleşti.



De asemenea, în acest an vor fi reparate sute de kilometri de drumuri locale, printre cele mai importante se numără: Pojăreni-Costeşti-Horeşti-Ţipala cu lungimea de 34 de kilometri, Ţânţăreni-Chistelniţa-Ignăţei-Trifeşti sau drumul ce leagă localităţile Peresecina-Hârtopul Mare-Izbişte şi Ohrincea.



Potrivit Administraţiei de stat a drumurilor, mai multe contracte semnate în anii precedenţi riscă să fie reziliate, deoarece companiile nu au efectuat volumul necesar de lucrări.



"Vorbim de varianta de ocolire a oraşului Chişinău, drumul R6. Până la moment progresul este minim, de un procent şi trei. Acest contract urmează să fie reziliat chiar în luna ianuarie şi scos la relicitare pentru a asigura că pe parcursul anului 2018 va exista un antreprenor care va executa lucrările. Contractul de reabilitare a drumului Bălţi- Sângerei. După trei ani jumătate progresul fizic este de doar opt procente", a declarat Gheorghe Curmei, directorul Administraţiei de Stat a Drumurilor.



Traseul Chişinău-Ungheni-Sculeni are 96 de kilometri, iar până în prezent a fost reparat în proporţie de 60 la sută. Autorităţile dau asigurări că lucrările vor fi gata până la sfârşitul acestui an. Potrivit proiectului, nu doar drumul va fi reabilitat, dar va fi schimbată şi pasarela de la Gara Străşeni, care potrivit localnicilor prezintă un adevărat pericol.



"Mai înainte, tot a avut podul probleme. Au spus, au scris în gazetă care trece podul primeşte document de cascador", a spus un şofer.



Oamenii susţin că traseul Chişinău-Ungheni-Sculeni necesită a fi reparat cât mai urgent.



"Înspre Călăraşi încolo nici nu mai vorbim, acolo ce se întâmplă, acolo e...Te temi să mergi ziua, dar noaptea nici nu mai vorbim".



"E rău, mai ales prin sate e rău tare. Cum credeţi o să repare anul acesta?Cred că da. Cred că o să fie spre vară încolo, s-a mai încălzi vremea".



"Ar fi de dorit să fie mai bun, să facă, să îl repare până la urmă pentru că e tare demult începutul, dar sfârşitul nu se mai vede. În Străşeni este o porţiune, aici la Bucovăţ, aici, mai încolo sunt aşa zone".



"Îndeobşte tot drumul e rău, să zicem aşa, unde şu unde câte o bucată mai bună, dar aşa e destul de rău".



Totodată, în 2018 vor fi construite de la zero mai multe porţiuni de drum. Printre cele mai importante sunt drumul Porumbrei-Cimişlia cu lungimea de 19 kilometri, drumul de ocolire a oraşului Comrat cu distanţa de 18 kilometri, construcţia porţiunii de drum pentru ocolirea oraşului Vulcăneşti, dar şi drumul de ocolire a localităţii Slobozia Mare, Câşliţa Prut şi Giurgiuleşti.



Totodată, în acest an vor fi reparate 10 poduri. Lista acestora urmează să fie aprobată în curând.