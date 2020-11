Peste 80 de morminte din cimitirul evreiesc din Capitală, vandalizate. Răufăcătorii au desenat simboluri naziste şi au dat foc unei Biblii

"Aceste morminte au distruse din lovituri cu picioarele. Avem în jur de 81 de morminte afectate. Au fost distruse din lovituri şi desenate anumite simboluri. Cruci, diferite lucruri legate de diferite organizaţii sataniste", a spus directorul Muzeului de Istorie al evreilor din Republica Moldova, Andrei Porubin."Se întâmplă atunci când se sărbătoreşte ziua de naştere a lui Hitler, 9 mai Ziua Victoriei, la momentul dat s-a petrecut cu câteva zile înainte de Halloween. Aici vor fi în timpul apropiat instalate camere video unde noi o să putem să monitorizăm tot cimitirul", a menționat directorul Muzeului de Istorie al evreilor din Republica Moldova, Andrei Porubin."Astea sunt persoane care nu sunt informaţi, dezorientaţi, nu au şapte ani de acasă. Este ceva ieşit din comun, doar cineva care are probleme psihologice, mintale sau ceva de genul dat poate să facă aşa ceva".Reprezentanţii Ministerului Culturii în a cărui subordine este cimitirul spun că vor finanţa lucrările de reabilitare a monumentelor distruse. Iar în curând, întreg perimetrul, care are 13 hectare, va fi supravegheat video."Încercăm să proiectăm sistemul video de înregistrare a tot ce se întâmplă pe acest muzeu ca să avem documentat şi să avem un control mai mare. O să venim cu anumite suplimentări pe partea de personal, în special administrativ şi auxiliar, care să aibă grijă", a comunicat secretarul de stat al Ministerului Culturii, Andrei Chistol."A fost inițiat un proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a făptașilor. Această infracțiune se pedepsește cu amendă în mărime de la 27 500 la 42 500 lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 1 an", a spus ofiţerul de presă al Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău, Svetlana Scripnic.În cimitirul evreiesc, monument istoric de importanță națională şi unul dintre cele mai vechi din Chișinău, sunt înhumate 23 de mii de persoane.