Peste 80 de familii dintr-un bloc din sectorul Telecentru al Capitalei îndură frigul în apartamente, în timp ce alţii se topesc de căldură. Ce spun autorităţile

În prag de iarnă, peste 80 de familii dintr-un bloc din cartierul Telecentru al Capitalei îndură frigul în apartamente. Calorifere sunt reci din cauza unei probleme birocratice şi anume că oamenii nu au ales un preşedinte al Asociaţiei de locatari, care să se ocupe de contractul cu Termocom. Printre cei care îngheaţă în apartament este şi familia Obada, care are doi copii. Acum, pentru cei patru, caloriferul electric este singura sursă de încălzire."Sincer chiar îţi vine să plângi când copilul tău îţi spune mama mi-e frig. Da la copii pielea trebuie să transpire, nu pot să stea aşa încotoșmănaţi gros aşa în scurte.", a declarat Ludmila Obada, locuitoare din Capitală.În acelaşi bloc locuieşte şi istoricul Alexei Agachi, în vârstă de 80 de ani."Cum mă încălzesc? Iată vedeţi câte am îmbrăcat eu şi deasupra asta şi mai am încă alte haine.", a declarat Alexei Agachi, doctor habilitat în istorie.Şi alţi locatari spun că frigul le-a intrat în oase. Cel mai mult suferă însă copiii."Căminul nu face faţă, noi avem un mic cămin, dar nu face faţă şi din cauza lui uneori se deconectează chiar toată lumina în casă.""Cu căminul stăm, prin unele colţuri se începe a face mucegai, dar dacă ar fi să ne ofere căldură ar fi bine."Directorul comercial al Termoelectrica, Victor Puiu, ne-a declarat că primăvara trecută a anunţat reprezentanţii Preturei Centru despre problema locatarilor din blocul de pe strada Academiei, 4."Nu avem la moment un contract de furnizare a energiei termice, ori legislaţia în vigoare prevede în mod imperativ existenţa unui astfel de contract. În aceste considerente aşteptăm să fie numit un gestionar al blocului locativ pentru a se prezenta la noi să încheiem un contract."Şi vicepretorul sectorului Centru, Alina Popovici, spune că locatatii ar trebui să aleagă de urgenţă un preşedinte al asociaţiei dacă vor să aibă căldură."S-a convenit ca locatarii să iniţieze procedura de a crea o nouă asociaţie de locatari şi de a alege un nou preşedinte. Ieri la orele trei trebuiau să se prezinte grupul de lucru al locatarilor la pretură .", a declarat Alina Popovici, vicepretorul sectorului Centru.În timp ce unii îngheaţă, alţii se topesc de căldură, la 30 de grade. Este cazul locatarilor dintr-un bloc de pe strada Ion Creangă din Capitală."Noi mereu am avut astfel de problemă, este mega cald şi stăm cu geamurile deschise, umidificatorul în funcţie, nu avem ce face.""- 25, 26 de grade- Şi asta nu este normal?- Nu, eu ştiu că temperatura normală este 20, de la 18 până la 20 de grade."În timpul discuţiilor cu locatarii l-am surprins şi pe gestionarul blocului. Acesta a refuzat însă să ne răspundă la întrebări şi chiar ne-a spus că nu cunoaşte situaţia."- Aici este loc public, se poate de filmat oriunde- În locul public filmaţi, care este problema? Dar pe mine nu mă filmaţi.- Dumneavoastră sunteţi de la blocul...- Nu cereţi interviu că nu o să îl dau."Directorul comercial al Termoelectrica, Victor Puiu, spune că responsabilitatea de a regla temperatura în bloc îi revine administratorului, care ar fi în conflict cu locatarii. Puiu promite să intervină în acest caz.