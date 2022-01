Peste 70 la sută din moldoveni rămân nevaccinați împotriva COVID-19

Peste 70 la sută din populaţie rămâne nevaccinată împotriva COVID-19. Suntem codaşii Europei, iar pe zi ce trece tot mai puţine persoane decid să se imunizeze. Specialiştii susţin că autorităţile nu au avut puterea să-i convingă pe moldoveni.

Potrivit lor, campania de vaccinare anti-COVID poate fi declarată un eşec din cauza numărului mare de antivaccinişti. Anul 2021 a început promiţător în procesul de imunizare a populaţiei. Republica Moldova a fost prima ţară din Europa şi a patra în lume care a primit gratuit vaccinuri prin intermediul platformei COVAX.

Odată cu organizarea maratoanelor, cozile după ser erau kilometrice, iar lumea prindea un loc în rând şi de la 4 dimineaţa.



"Mergeam destul de bine în luna iunie, după aceea am început să ne ducem în jos, a scăzut viteza procesului şi am ajuns să fim codaşii Europei, pentru că alte ţări au menţinut procesul.", a spus Ala Tocarciuc, expert internaţional în sănătate publică.



Experţii consideră că persoanele care s-au vaccinat sunt cetățenii care s-ar fi imunizat oricum, indiferent de campaniile autorităţilor. Astfel, ei au ajuns la concluzia că Ministerul Sănătăţii nu a reuşit să-i convingă pe cei sceptici.



"Totuşi suntem un punct geografic unde s-a dus un fel de război hibrid împotriva vaccinării şi noi nu am avut suficiente capacităţi să răspundem la acest război hibrid.", a mai spus Ala Tocarciuc.



Experţii mai spun că implicarea directă a ministrului Sănătăţii în promovarea vaccinării ar fi adus roade mai bune.



"Implicarea ei ca un rol model, ca un lider de opinie ar putea aduce beneficii."



Iar analiştii politici susţin că actuala guvernare s-a resemnat în faţa antivacciniştilor.



"Când citim planul de acţiuni al guvernului descoperim că pentru 2022 se preconizează atingerea unei rate de vaccinare de doar 50 de procente.", a declarat igor Boțan, analist politic.



De cealaltă parte, autorităţile din sănătate susţin că au înregistrat un scor bun în campania de vaccinare pentru acest an, deşi iniţial şi-au propus până în septembrie 2021 să vaccineze 70 la sută din populaţia ţării.



"Informaţia privitor la vaccin a ajuns în fiecare casă, la fiecare ureche şi oriunde, populaţia a avut acces la informaţie veridică, nu putem cataloga drept un eşec şi nu sunt de-acord cu dvs.", a spus Nicolae Jelamschi, directorul ANSP.



Între timp, cel mai recent studiu al Ministerului Sănătăţii arată că fiecare al patrulea moldovean continuă să nu creadă în existenţa virusului, iar 53% din respondenţi au declarat că refuză vaccinarea cu orice preţ din cauza neîncrederii în seruri și în autorități.