Peste 70 de producători din Moldova participă la o expoziţie într-un mall din Iaşi

foto: publika.md

Timp de trei zile, peste 70 de producători din Moldova participă la o expoziţie într-un mall din Iaşi. Cele mai cunoscute branduri autohtone, de la vinuri și produse alimentare, până la industria textilă îşi propun să cucerească piaţa de peste Prut.



"Am venit să ne promovăm, să ne cunoască producţia şi dacă s-ar primi să facem o colaborare şi în România. Este eco piele, preţurile sunt foarte accesibile", a spus participanta, Natalia Roşca.



"Compania noastră activează în Tiraspol şi produce funii biodegradabile pentru a putea lega copaci, viţă-de-vie, roşii", a spus participantul, Roman Sandu.



"Am adus castraveţi, roşii murate şi conservaţii produsele pe care le prezentăm", a spus participanta, Ala iacobenco.



Vizitatorii expoziţiei spun că şi-ar dori să vadă pe rafturile din magazinele din România mai multe mărfuri moldoveneşti.



"Cele mai des întâlnite sunt produsele alimentare, e şi normal. Vorbim de la fructe, legume, până la murături şi ce vreţi dumneavoastră. Au gust", a spus reşedintele Camerei Bilaterale de Comerţ, România, Constantin Vieru.



Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie de lanoi, Sergiu Harea, a precizat că de la începutul acestui an, exportul de mărfuri spre România a crescut cu 40 la sută, faţă de 2017.



"Eu cred că evenimentele pe care le-am organizat la Braşov, la Iaşi, la Piteşti sunt un imbold pentru a pune faţă în faţă producători din Republica Moldova şi importatorii din România. Pentru anul 2019 preconizăm la Cluj, la Arad şi la Braşov ", a spus preşedintele Camerei de Comerţ şi Industri din Moldova, Sergiu Harea.





"De fiecare dată sunt foarte originali. Aţi văzut şi la producătorii de pâine şi de ciocolată şi m-am dus şi la fructe confiate şi la vinurile din gospodăriile ţărăneşti şi produsele celelalte din gospodăriile agricole", a spus primarul oraşului Iaşi, Mihai Chirica.



Expoziţia "Fabricat în Moldova" desfăşurată la Iaşi va fi deschisă până pe data de 18 noiembrie.