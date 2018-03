Peste 70 de mii de locuitori din nordul țării vor beneficia apeducte noi și canalizare. Iar două școli vor primi bani pentru izolarea termică a edificiilor și schimbarea geamurilor.

Proiectele vor fi finanțate de Uniunea Europeană, care a alocat aproximativ 12 milioane de euro. Cele mai multe lucrări vor avea loc pe teritoriul raioanelor Râşcani şi Făleşti.

Doar în satele Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Hiliuți, Gălășeni și Mălăiești vor fi construite 20 de kilometri de apeducte și 40 de kilometri de sistem de canalizare.



"Este un proiect de amploare,care va contribui atât la îmbunătățirea condițiilor de trai,cât și a posibilităților de dezvoltare a acestor localități, prin dezvoltarea afacerilor", aspus vicepreședintele raionului Râșcani, Galina Zamurdac.



Localnicii din regiune aşteaptă cu nerăbdare încheierea proiectului.



"Apa din fântâni e de o calitate foarte prostă. Foarte multă populație au gropi individuale de canalizare și toate deșeurile se duc în pământ, în ape. Și se primește că apa e de o calitate foarte proastă."



"Așteptăm să fie acestă centrală ca pe vreme de secetă să putem să irigăm să avem și noi legume în grădină,să nu cumpărăm, pentru că totuși trăim la sat."



"Avem pământ lutos, nu se scurge apa,toți în sat au făcute fântâni unde se acumulează rezidurile, dar trebuie numai decât."



Iar Liceul "Dimitrie Cantemir" din Bălţi va beneficia de 2,6 milioane de euro în cadrul unui proiect de eficientizare energetică. Directorul instituției susține că astfel ar putea economisi aproape 200 de mii de lei anual.



"Clădirea necesită reparații capitale și având aceasta oportunitate de a aplica la acest proiect noi am reacționat promt. Sperăm că pe viitor să avem o reducere la încălzirea termică.Pentru că asta ne bate tare la buzunar. Undeva la 700 de mii de lei pe an sunt cheltuielile", a spus directorul Liceului "D. Cantemir" din Bălți, Angele Murzac.



Proiectele vor fi implementate prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională Nord.



"Trebuie să încheiem lucrările în decembrie 2020. Proiectarea și pregătirea actelor necesare va dura un an, iar la executarea lucrărilor vom recurge începând din 2019", a spus directorul ADR Nord, Vitalii Pavonschii.



În total, în perioada 2018 - 2020, în Moldova vor fi realizate 18 proiecte de infrastructură în valoare de 43 de milioane de euro, bani alocați de UE.