Peste 5.000 de oameni au fost arestați în Kazahstan. Forţele militare ruse continuă să vină

Situaţia din Kazahstan e departe de a reveni la normal. Întreruperea internetului face imposibilă plata cu cardurile bancare, astfel că oamenii stau la cozi interminabile la bănci să scoată bani pentru a face cumpărături. Multe bancomate sunt şi ele goale, deoarece nu au mai fost alimentare. Chiar dacă reuşesc să scoată bani, oamenii nu prea au ce să cumpere, deoarece rafturile magazinelor sunt goale. Nu se mai găseşte aproape nicăieri pâine, legume, fructe şi nici hârtie igienică."Am fost deja la mai multe ATM-uri. Acesta va fi al cincilea. Nicăieri nu sunt bani. Înseamnă că acum trebuie să murim de foame? Asta e genocid.""Nu am bani. Nu am alimente. De ceva timp am economisit bani ca să achit pentru apartament. Dacă nu voi plăti, voi rămâne pe drumuri. De unde puteam să ştiu că se va întâmpla aşa ceva?"Întreruperea internetului are efecte şi în comunicaţii: telefonia mobilă nu funcţionează şi nici cele mai populare aplicaţii de voce, astfel că oamenii nu pot lua legătura cu rudele din alte zone ale ţării.Între timp, continuă reţinerile în masă: ministerul kazah de Interne a anunţat că peste cinci mii de protestatari au ajuns pe mâna poliţiei. Autorităţile au difuzat imagini cu reţinerea unui grup de manifestanţi de la care au fost confiscate arme, muniţie, cocktailuri Molotov, paşapoarte şi băuturi alcoolice. Pentru a justifica cererea de ajutor adresată Organizaţiei Tratatului pentru Securitate Colectivă, din care fac parte Rusia şi alte câteva foste republici sovietice, autorităţile kazahe susţin că se confruntă cu o lovitură de stat pusă la cale de terorişti străini. Într-un alt clip difuzat de televiziuni apare un cetăţean kârgâz care susţine că i s-au promis 200 de dolari să ia parte la revolte. El spune că a venit la Alma-Ata cu avionul, iar biletul i-ar fi fost plătit de organizatorii violenţelor."În 1 ianuarie, m-au sunat nişte oameni necunoscuţi care mi-au propus să particip la protest. Nu am serviciu în Kârgâstan, aşa că am fost de acord. M-au dus într-un apartament în care mai erau nişte cetăţeni uzbeci şi tadjici."Autorităţile kazahe au anunţat că încă 300 de persoane înarmate au fost reţinute când voiau să intre în ţară. Protestele din Kazahstan au început în două ianuarie.