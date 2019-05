Peste 50 de tineri dornici de aventură şi-au testat capacităţile în cadrul unei tabere mai puţin obişnuite. Aceştia au renunţat la telefoane şi internet şi au fost provocaţi să se descurce în condiţii extreme.

Timp de trei zile, ei au dormit în corturi şi şi-au încercat puterile în cadrul mai multor probe sportive.



În cadrul unei probe, tinerii au primit staţii radio şi o hartă, iar sarcina era să găsească în cel mult o oră trei vulpi şi nişte emiţătoare ascunse în pădure.

Primul care a reuşit în doar 30 de minute să îndeplinească misiunea a fost Vadim, un tânăr de 17 ani din satul Ignăţei.



"A fost foarte greu, dar mi-am dat străduinţa. Eram foarte bucuros că am găsit-o şi mă grăbeam foarte tare să o găsesc şi pe a doua. Foarte interesant", a spus VADIM FRUNZĂ participant.



Şi ceilalţi participanţi, care au ajuns printre primii la final, au rămas mulţumiţi de rezultatul lor.



"A fost greu, dar a meritat. Suntem antrenaţi pentru asta".



"O experienţă foarte plăcută. Şi sunt bucuros că particip".



Timp de trei zile, tinerii au au luat masa sub cerul liber. Bucatele au fost preparate de către militari.



"Am instalat corturi, am instalat bucătăria de câmp. Sunt mulţumiţi, am înţeles că îs bucate foarte gustoase, foarte le plac, mâncare ca la armată", a spus FEDOSIE BĂIETRĂU, militar,bucătar.



Tabără de supravieţuire pentru adolescenţi a fost organizată pentru al 5-lea an consecutiv de către Casa de Creaţie a copiilor din Rezina în comun cu Primăria satului Ignăţei.



"Vrem ca să-i mai dezbatem să-i mai scoatem de la calculatoare, de la telefoanele este mobile. Eu vreau să vă spun că cea mai bună investiţie, este investiţia în copiii", a spus ALEXANDRU CĂLĂRAŞI, primarul satului Ignăţei.



"Asta şi este supravieţuire. Aici învaţă aranjarea corturilor, trăiesc în corturi. Aici ei învaţă de sinestătător să supravieţuiască, să se aclimatizeze, să lupte, lupta sportivă şi să prietenească", a spus ION BALAN, organizator.



În total, au participat 53 de adolescenţi din raioanele Orhei şi Rezina.