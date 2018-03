Peste 50 de milioane de utilizatori de Facebook au fost spionați pentru Donald Trump în campania prezidenţială

Societatea de analiză a datelor Cambridge Analytica a cules informaţii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fără acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de susţinere în campania prezidenţială din 2016 a lui Donald Trump, dezvăluie The New York Times (NYT) şi The Observer, potrivit News.ro.

Procuroul general al statului Massachusetts a anunţat că deschide o anchetă în urma acestor deazvăluiri. „Locuitorii Massachusettsului merită răspunsuri imediate de la Facebook şi Cambridge Analytica”, a declarat Maura Healey într-un mesaj postat sâmbătă pe Twitter.

Comisia pentru informaţii din Regatul Unit a anunţat tot sâmbătă o anchetă vizând Cambridge Analytica, în contextul în care compania are clienţi în Marea Britanie.

„Orice acţiuni penale şi civile care decurg din anchetă vor fi urmărite viguros”, a declarat preşedinta Comisiei Elizabeth Denham.

Facebook a anunţat vineri că suspendă Cambridge Analytica, după ce a constatat încălcări ale politicii sale cu privire la protecţia datelor.

Asta înseamnă că nici Cambridge Analytica şi nici grupul-mamă Strategic Communication Laboratories (SCL) nu mai pot cumpăra publicitate şi nici administra pagini aparţinând unor clienţi.

Ziarele, care citează foşti angajaţi, asociaţi şi documente Cambridge Analytica, au subliniat în ediţiile de sâmbătă că este vorba despre una dintre cele mai importante încălcări cu privire la date din istoria Facebook Inc.

The Observer scrie că firma a folosit datele, pe care şi le-a însuşit fără autorizaţie, de la începutul lui 2014, cu scopul de a crea un program informatic care să prezică şi influenţeze opţiunile în alegeri.

Avertizorul de integritate Christopher Wylie - care a ajutat la înfiinţarea Cambridge Analytica şi a colaborat cu Universitatea Cambridge să obţină datele - a declarat pentru ziarul britanic că sistemul poate întocmi profilul individual al alegătorilor pentru a fi vizaţi de reclame politice personalizate.

Cele peste 50 de milioane de profiluri reprezintă aproximativ o treime din numărul utilizatorilor activi ai Facebook în America de Nord şi aproape un sfert din eventualii alegători americani de la vremea respectivă, potrivit The Observer .

„Am folosit Facebook pentru a culege milioane de profiluri ale unor persoane. Şi am construit modele în vederea exploatării a ceea am aflat despre ele şi ţintiri problemellor lor lăuntrice. Aceasta a fost baza pe care a fost construită întreaga companie”, a declarat Wylie pentru ziarul britanic.

The New York Times scrie că interviuri cu şase foşti angajaţi şi contractori ai Cambridge Analytica şi analiza unor e-mailuri şi documente aparţinând companiei au dezvăluit că aceasta nu doar că s-a bazat pe date private de la Facebook, ci că le şi deţine pe cele mai multe dintre ele sau pe toate.

Potrivit The Observer, datele au fost colectate cu ajutorul unei aplicaţii intitulate ”thisisyourdigitallife” (”aceasta este viaţa ta digitală”), construită de universitarul Aleksandr Kogan în afara activităţii sale la Universitatea Cambridge, scrie digi24.ro.

Prin intermediul companiei Global Science Research (GSR), a lui Kogan, şi în colaborare cu Cambridge Analytica, sute de mii de utilizatori au fost plătiţi să-şi facă un test personal şi au fost de acord ca datele să le fie colectate în scopuri academice, potrivit ziarului britanic.

Însă aplicaţia a cules, de asemenea, informţii şi de la prietenii pe Facebook ai celor care şi-au făcut testul, ceea ce a condus la colectarea datelor a milioane de persoane, potrivit The Observer.

„Politica platformei” permite colectarea datelor prietenilor doar cu scopul de a îmbunătăţi experienţa utilizatorului în aplicaţie şi interzice vânzarea sau utilizarea acestora în scopuri publicitare, subliniază ziarul.

Facebook a anunţat că acţionat împotriva Cambridge Analytica şi SCL după ce a primit sesizări cu privire la faptul că acestea nu au şters informaţiile despre utilizatorii Facebook, împărtăşite ilicit.

Un purtător de cuvânt al Cambridge Analytica a declarat că GSR „a fost angajată contractual de către noi numai pentru a obţine date în conformitate cu legea britanică privind protecţia datelor (UK Data Protection Act) şi să obţină consimţământul clar al fiecărui respondent”.

„Ulterior, când a devenit clar că datele nu au fost obţinute de GSR în conformitate cu condiţiile de utilizare a Facebook, Cambridge Analytica a şters toate datele primite de la GSR”, a declarat el.

„Am colaborat cu Facebook în această perioadă, cu scopul de a ne asigura că ei sunt convinşi că noi nu am încălcat cu bună ştiinţă vreunele dintre condiţiile de utilizare ale Facebook şi am oferit o declaraţia prin care am confirmat că toate datele Facebook şi derivatele lor au fost şterse”,a declarat purtătorul de cuvânt.

El a precizat că nicio dată de la GSR nu a fost folosită de Cambridge Analytica în cadrul serviciilor pe care le-a furnizat campaniei prezidenţiale a lui Donald Trump în 2016”.