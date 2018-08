Peste 50 de mii de titluri de carte şi COLECŢII RENUMITE la Bookfest 2018. Vizitatorii pot beneficia de reduceri de până la 60%

Peste 50 de mii de titluri de carte de la edituri din Moldova și România își așteaptă cu nerăbdare cititorii. Volumele au fost expuse în cadrul târgului "Bookfest", inaugurat azi la Chişinău. Aproximativ 60 de edituri de pe ambele maluri ale Prutului au adus la eveniment colecții renumite.



"Colecția români și românce care au schimbat lumea. Chiar așa s-a întâmplat și e vorba și de gimnaști și de inventatori și de cei care au făcut insulina și de cei care nu au câștigat premiul Nobel. Sunt o mulțime de oameni care merită efortul nostru în aceste zile", a menţionat Costel Postolache, editor.



La Bookfest poate fi găsită şi o colecția regală, care vorbeşte despre domnitorii și regii României. În total, sunt 12 volume. Ultimul prezintă fotografii exclusive cu regele Mihai.

Vizitatorii târgului pot beneficia de reduceri de până la 60%:



"Consider că sunt foarte bune aceste cărţi, pentru ceea ce am cumpărat noi, e făcut calitativ, e atractiv".



"Nu avem timp să mergem la toate librăriile din oraș, dar aici sunt toate".



"Eu am găsit două cărți despre viața unor cântărețe care au fost Maria Tănase și Mădălina Manole".



Copii au fost atrași de cărțile de ficțiune sau de jocurile intelectuale: "Mi-a plăcut un joc despre diferite invenții ale timpului. Este o minienciclopedie în care cineva caută diferite răspunsuri".



O parte din titlurile expuse au fost dedicate Centenarului Marii Uniri. În cadrul salonului a fost prezentată, în premieră, cartea "Marea istorie ilustrată a României și Republicii Moldova".



"Am numit-o 'Marea istorie' pentru că, până acum nu a fost publicată o altă carte ilustrată mai mare decât asta. Au apărut foarte multe cărți de istorie scrise, dar din păcate aveau numai text", a declarat Anatol Vidraşcu, director editură.



La deschiderea târgului "Bookfest" a participat şi ministrul Monica Babuc.



"Înțelegem că este foarte important când peste 50 de edituri de pe ambele maluri ale Prutului vin la sfârșit de vară ca să își demonstreze cele mai noi apariții editoriale. Mi se pare foarte important că acest eveniment coincide cu începutul unui nou an de studii", a menţionat Monica Babuc, ministrul Educației, Culturii și Cercetării.



Salonul de carte, care se află la a treia ediție, se va încheia duminică.