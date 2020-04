Peste 400.000 de cazuri de Covid-19 înregistrate în SUA şi circa 13.000 de decese

Statele Unite au depăşit miercuri pragul de 400.000 de cazuri de coronavirus, potrivit unui bilanţ al Universităţii americane Johns Hopkins, scrie AFP, citează adevarul.ro.

În SUA au murit 12.912 persoane. De la mijlocul săptămânii trecute, Statele Unite au raportat mai mult de 1.000 de decese în fiecare zi, în ciuda măsurilor care au fost luate în mod progresiv de fiecare stat.

Statul New York este principalul focar al epidemiei americane, în special oraşul New York, capitala economică a ţării, care în prezent este în carantină. Statul New York a înregistrat un nou record de decese, cu 779 de morţi în ultimele 24 de ore, dar răspândirea epidemiei se stabilizează, a indicat mierucri guvernatorul Andrew Cuomo.