Peste 4000 de oameni s-au imunizat în cadrul primului maraton de vaccinare, organizat de Universitatea de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţeanu"

Peste 4000 de persoane s-au imunizat în cadrul primului maraton de vaccinare, organizat weekendul trecut la Chişinău de Universitatea de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţeanu". Potrivit rectorul USMF, Emil Ceban, mai mult de jumătate dintre beneficiari s-au vaccinat cu Pfizer. Maratonul s-a încheiat aseară la ora 21:00."Mă mândresc cu aşa echipă, mă mândresc cu aşa studenţi, mă mândresc cu aşa universitate. Mulţumesc la toţi, maratonul s-a încheiat."Din cele 4068 de persoane vaccinate în trei zile ale maratonului, 2500 au fost imunizate cu Pfizer, 1188 cu Astrazeneca iar 380 au optat pentru Sinopharm."Statistic, o persoană la 45 de minute a fost imunizată. Această cifră ar putea fi comparabilă cu imunizările pentru o singură zi din cadrul municipiului Chişinău.""După rândurile care au fost, am văzut foarte multă lume diferită - de la vârsta de 18 ani până la vârstnici. Deci foarte mulţi vârstnici au fost consultaţi care doreau să se vaccineze, cu diferite boli asociate, cu boli cronice, cu cancer."Vădit epuizaţi, studenţii implicaţi în primul maraton de imunizare susţin că în ultimele trei zile au dormit doar câteva ore, însă experienţa şi rezultatul obţinut au meritat efortul."Dacă e să punem pe o balanţă, eu cred că emoţiile pozitive sunt în avantaj. Aceasta şi ne-a motivat, văzând treptat cum apare rezultatul.""A fost o experienţă într-adevăr intensă pentru că am lucrat mult, dar scopul nostru a fost să imunizăm cât mai multe persoane, şi asta cred că ne-a reuşit.""Toţi voluntarii care s-au implicat au făcut-o din propria dorinţă, au făcut-o conştient şi s-au dedicat trup şi suflet acestui proiect. Mulţi colegi de ai mei au schimbat încălţămintea de două, trei ori că nu mai rezistau."Universitatea de Medicină va organiza şi rapelul: cei vaccinaţi cu Sinopharm şi Pfizer vor reveni la mijlocul lunii iunie, iar cei care au ales Astrazeneca vor face rapelul în iulie."Aveam în plan să vin şi cumva s-a amânat. Laşi pe mâine, laşi pe poimâne. Ştiind că e ultima zi, şi duminică, am găsit timp să vin.""Am venit pentru că nu este rând. Am vrut să facem cu Pfizer, dar până la urmă e ok şi Astrazeneca pentru noi."Şi Primăria Chişinău va organiza săptămâna aceasta un maraton de vaccinare la Palatul Republicii, în zilele de vineri şi sâmbătă.