Peste 40 la sută din moldoveni cred că autoritățile au gestionat prost situația pandemică din țară

Aproape 45 la sută din cetățenii Republicii Moldova cred că autoritățile au gestionat prost situația pandemică din țară. 30,8 la sută din moldoveni cred că pandemia nu a fost gestionată nici rău, nici bine, iar 16% spun că a fost gestionată bine. Cel puțin asta arată datele unui sondaj realizat de Institutul de Politici Publice.

Mai mult, 25% din moldoveni cred că pandemia creată de noul coronavirus nu există, în timp ce aproape 70% cred în existența acesteia.

Întrebați despre cât va mai dura perioada de criză provocată de COVID-19, peste 30 la sută din cetățeni au răspuns că va dura mai mult de un an, 13,7 la sută au răspuns că va dura încă un an, aproape 15% au răspuns că va dura mai puțin de un an, iar 0,9% cred că aceasta a luat sfârșit.

Sondajul mai arată că 43% din cetățeni cred în probabilitatea de a se infecta, 26% cred că acest lucru este puțin probabil, iar 20% nu cred în probabilitatea de a se îmbolnăvi de COVID-19.

Acest sondaj a fost realizat în perioada 8-20 octombrie, pe un eșantion de 1124 de persoane și are o marjă de eroare maximală de +3%. Datele reprezintă studiul sociologic pe teritoriul Republicii Moldova, fără votul din Diaspora.