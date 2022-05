Peste 40 de mii de ucraineni refugiaţi în Moldova au primit ajutorul lunar de 2 200 de lei din partea ONU

Peste 40 de mii de refugiaţi ucraineni au primit până în prezent ajutorul lunar de 2 200 de lei din partea Agenţiei ONU pentru Refugiaţi. Instituţia a împărţit până în prezent peste 15 000 de carduri bancare, iar suma totală oferită ajunge la aproape cinci milioane de dolari. Cardurile pot fi folosite doar pe teritoriul Republicii Moldova.



Pentru a putea beneficia de ajutor financiar din partea Agenţiei ONU pentru Refugiaţi, cetăţenii ucraineni se pot înregistra pe platformele online create special pentru refugiaţi. În câteva zile, ei primesc la telefon un cod unic şi informaţii privind programarea.



"După ce primesc sms-ul cu programarea sunt mai multe locaţii în care ei pot sosi, de bază este bineînţeles centrul Moldexpo, mai există un centru de procesare pe strada Lev Tolstoi. Există în Cahul, Donduşeni, Orhei. În dependenţă de evoluţia situaţiei noi planificăm acest ajutor de la patru la şase luni", a spus Marcel Colun, reprezentant Agenţia ONU pentru Refugiaţi.

La centrul pentru refugiaţi de la Moldexpo sute de refugiaţi se adresează zilnic după ajutor:

"Am primit cardul şi ne-au spus că peste 72 de ore vor oferi ajutorul. Suntem trei, asta înseamnă câte 2 200 pentru fiecare. Închiriem un apartament, mâncăm, acum e vară, noi am venit în martie în haine de iarnă şi trebuie să cumpărăm altele, de aceea avem mare nevoie de aceşti bani".

"Avem mare nevoie, nu avem de lucru, nu mai avem bani, de aceea am venit după ajutor. Şi pentru produse alimentare. A venit primăvara, copiii au nevoie de încălţăminte, haine".



Unii refugiaţi spun că s-au confruntat cu nişte probleme: "Am primit cardul, dar este blocat, nu putem lua banii. De la bancă ne spun să venim aici, de aici ne trimit înapoi la bancă. Am venit cu copiii. Banii niciodată nu sunt în plus, le putem lua ceva copiilor".



Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale anunţă că şi peste 6 200 de familii de moldoveni care găzduiesc refugiaţi au primit 3 500 de lei ajutor unic şi încă 500 de familii sunt pe lista de aşteptare. Acum în ţară se află aproape 90 de mii de refugiați, cei mai mulţi fiind găzduiți în casele moldovenilor.