Peste 40 de icoane, pictate de opt elevi din Ungheni, expuse la Biblioteca Națională a Moldovei

Peste 40 de icoane au expuse la Biblioteca Naționale a Moldovei. Acestea au fost pictate pe lemn de către opt elevi ai Școlii de Arte ”Ion și Doina Aldea – Teodorovici” din orașul Cornești, raionul Ungheni. Copiii au fost ghidați de artistul Krasimir Savov din Bulgaria.



Laurențiu este unul dintre elevii care au participat la expoziție. A fost pentru prima oară când a pictat o icoană, iar acest proiect l-a ajutat să înțeleagă mai bine ce tehnici trebuie folosite.



”Nu a fost așa de dificil, pentru că am deja patru ani de pictură, cunosc câte ceva în arta culorii și nu a fost așa de greu după cum mă așteptam. Aș vrea să continui, dacă voi fi stimulat de vernisajul de astăzi, consider că voi continua să pictez icoane”, a spus Laurențiu Antoci, elev.



Pentru Alexandrina acest proces nu a fost deloc greu. O icoană pe lemn poate fi pictată în două-cinci zile.



”Nu este foarte greu să pictezi o icoană, trebuie să depui stăruință, să ai credință în suflet și cel mai mult răbdare. A fost ceva nou. M-am speriat, dar totul a mers bine. Am înțeles tehnica”, a declarat Alexandrina Grecu, elev.



Krasimir Savov a fost cel care a ghidat cei opt tineri artiști în procesul de a picta icoane. Prin acest proiect, care a durat jumate de an, și-a dorit să promoveze talentul copiilor.



”A fost foarte plăcut să lucrez cu aceşti copii talentaţi, care au dorință mare de lucru. În această perioadă, de la sfârșitul lunii septembrie până la sfârșitul lunii martie, au creat mai mult de 40 de icoane”, a declarat Krasmir Savov, artist plastic.



Proiectul este o mândrie atât pentru instituția de învățământ, cât și pentru întregul raion. Anul acesta, şcoala i-a oferit artistului bulgar o sală de clasă mai mare.



”Din acest moment de când dumnealui a început să activeze la noi, copiii și-au schimbat viziunea despre artă, au găsit un alt mod de a picta, nu doar ceea ce obișnuiau ei să facă zilnic. Întotdeauna am zis că acei copii care în genere practică o artă sunt mai buni, dar aceștea care au început a picta icoane cred că vor fi și mai buni, a menționat Ina Bilețchi, directorul Școlii de Arte din Cornești



Cei prezenți la vernisaj au putut cumpăra icoanele expuse.



”Am și eu două din colecția lui domnul KRASIMIR acasă, făcute cadou. Mă bucur foarte mult să văd, sunt multe și sunt atâțea copii talentați, elevii de la Cornești sunt talentați. Foarte frumos și inspiră multă liniște”.



”Este o icoană mică, care vreau s-o port cu mine. Din păcate nu stau în țară sau revin desigur acasă. Vreau s-o port cu mine și din cauza aceasta am luat-o mai micuță. Cred că acești doi copii vor face un viitor, vor duce o faimă în lume a Moldovei”.



”Sunt niște lucrări extraordinar de scumpe din punct de vedere valoric, adică nu material”.



Expoziția va fi deschisă timp de o lună.