Peste 300 de voluntari ai proiectului "Linia Verde", deschis în perioada pandemiei de COVID-19, ajută bătrânii

Peste 300 de voluntari ai proiectului "Linia Verde", deschis în perioada pandemiei de COVID-19, s-au mobilizat pentru o cauză nobilă. Zilnic, aceştia fac cumpărături pentru vârstnici, la magazinele alimentare, sau de uz casnic. Unele sunt plătite chiar de către voluntari.



Ecaterina Nemerenco este voluntară "Linia Verde". Astăzi, aceasta a fost telefonată de o pensionară, care avea nevoie de medicamente.

"Am primit o reţetă cu medicamente compensate de la policlinica din vecinătate. Este pentru o doamnă de 64 de ani, locuieşte aproape de mine, iar acum mergem la farmacie să le ridicăm şi le livrăm beneficiarii la uşa ei", a spus voluntara, Ecaterina Nemerenco.



Ulterior, aceasta a ţinut pasul spre strada Alba Iulia, din sectorul Buiucani al Capitalei.



Ecaterina a lăsat cumpărăturile la uşa bătrânei, fără a contacta cu aceasta.



Potrivit datelor oficiale, din data de 23 martie şi până în prezent au fost preluate peste 250 de apeluri de la beneficiari din Capitală şi nu doar. Pentru cei nevoiaşi a fost lansată o campanie cu donaţii de bani.



"Noi înregistrăm datele beneficiarilor. Sună cei care au nevoie de produse alimentare, în mare parte, iar voluntarii noştri fac cumpărături şi le livrează, ulterior iau bani de la vârstnici. Sunt cazuri stringente, iar anume din acest motiv am pornit o campanie de crowdfunding unde am adunat două mii cinci sute de euro, bani utilizaţi pentru cazuri urgente", a spus coordonatorul "Linia Verde", Eugen Camenscic.



Şi câţiva oameni de afaceri au sărit în ajutorul vârstnicilor. Angajaţii unui restaurant au grijă, zilnic, să gătească câte 150 de prânzuri calde, care ajung pe masa persoanelor de vârsta a treia.



"Oamenii aceştia nu trebuie şi nici nu pot să iasă din case, respectiv donatorii livrează la domicilii, la uşa oamenilor. Noi reţeaua de restaurant gătim bucatele şi ne susţinem cum putem noi. În total sunt 150 de prânzuri pe care noi, zilnic, le oferim la bătrâni, la nevoiaşi", a spus proprietarul restaurantului, Dumitru Cebotarescu.



Persoanele care au nevoie de ajutor pot apela la linia verde 0800-00080 sau 0800-00090.