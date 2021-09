Peste 300 de sportivi profesioniști și amatori din țară au participat la cursa "Dragonul de Aur" de la Orheiului Vechi. Participanții au parcurs între 14 și 44 de kilometri. Nici timpul noros nu i-a speriat pe participanți.

Înainte de start, participanții au făcut exerciții de încălzire. Cursa a început la ora 08:00.

Primul a ajuns la finish Igor Malai care are 46 de ani şi aleargă de 32 de ani: "Orice start este ceva aparte și emoțiile predomină tot timpul, chiar și înainte de start. E teren accidentat. În tot anul este diferit. Chiar dacă ieri a făcut cineva acest traseu, dimineața e diferit".

Cel mai în vârstă participant are 71 de ani: Iefim Gulțmit din Chișinău este un împătimit al maratoanelor.



"Mie tare îmi place alergatul, pentru că este cea mai bună metodă de relaxare. Uitați-vă la acești oameni cu care comunici. Este o atmosferă de aur. Pe de o parte este acest loc frumos din Orheiul Vechi, iar pe de altă parte, oamenii care aleargă", a spus Iefim Gulțmit.



Nici femeile venite la maraton nu s-au lăsat mai prejos.



"Traseul a fost organizat foarte bine. Indicațiile au arătat traseul și drumul a fost ușor de găsit. Au fost câteva cărăruși la vale care încăpea doar o persoană și nu ai voie să întreci pe altcineva. Aproape de finish am căzut jos. M-am ridicat și am continuat cursa", a declarat o participantă.



Alergătorii s-au pregătit din timp pentru competiție:



"Până la jumătate de traseu a fost cam complicat. Văi, pietriș, dar am făcut față și am înfruntat. Am venit al doilea".



"Este o combinație foarte frumoasă de peisaje, de trasee inedite, trasee un pic mai complicate, dar interesante".



"Alergăm mereu. Întotdeauna participăm la evenimentele dedicate alergatului. Singuri alergăm prin oraș. Ne antrenăm"



Toți participanții au fost obligaţi să aibă fie certificatul de vaccinare, fie testul negativ la COVID-19.



"Este un eveniment prin care ne propunem să promovăm alergarea, să promovăm rezervația și să promovăm un mod activ, sigur de viață. Starturile sunt divizate a câte 50-60 de oameni, pentru a avea o siguranță în plus ca să evităm cazurile de îmbolnăvire cu COVID-19", a precizat



Toți participanții au fost premiați cu brățări, iar câștigătorii curselor s-au ales cu medalii și diplome. Cursa ”Dragonul de Aur” a ajuns la cea de-a patra ediție.