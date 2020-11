Peste 300 de observatori străini vor monitoriza alegerile prezidențiale de astăzi. Aceștia au participat la deschiderea secțiilor de votare și au menționat că nu au observat careva nereguli. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, în țara noastră au fost acreditați observatori din partea CSI, delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova şi Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului.Observatorii din cadrul Consiliului Adunării Interparlamentare a țărilor CSI au menționat că în acest an alegerile sunt mai specifice. La alegerile prezidențiale, din partea CSI au fost acreditați peste 40 de observatori.”Anul acesta a șasea oară supraveghem alegerile și venind anul trecut la alegerile Parlamentare, am înregistrat o prezență activă în Moldova. Noi sperăm că și astăzi oamenii o să vină și o să voteze. Oamenii vin pregătiți cu mască, este dezinfectant în secții, după cum vedeți se măsoară temperatura, toți care intră în secții se dezinfectează.””La CEC în Republica Moldova sunt înregistrați 43 de oameni care o să supravegheze alegerile în Moldova. O să urmărim cum oamenii vin, care este prezența oamenilor, cum se supraveghează cu această carantină.”După ziua alegerilor, observatorii vor prezenta un raport despre cum s-au desfășurat alegerile. Din cauza pandemiei, în acest an nu au fost delegați observatori din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Potrivit reprezentanților APCE, aceștia nu au putut ajunge din cauza restricțiilor de călătorie impuse, pentru a limita răspândirea pandemiei cu COVID-19.