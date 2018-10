Peste 300 de locuri de muncă au fost puse în joc la un târg de cariere în IT, organizat la Chişinău

foto: publika.md

Peste 300 de locuri de muncă și intership au fost puse în joc la un târg de cariere în IT, organizat în Capitală. Studenții au avut de unde să aleagă, mai ales că salariile ajung și la 30 de mii de lei. Angajatorii spun că le este destul de greu să găsească tineri bine pregătiți, dar sunt gata să-i instruiască pe cei care abia și-au luat diplomele.



Eugen Hvostenco este student la Centrul de Excelență în Economie și Finanțe. A ales IT-ul pentru că acest domeniu îi oferă multe posibilități de dezvoltare și un salariu bun. Tânărul știe deja ce își dorește.



"Cred că în domeniul web sau în domeniul ceva orientat pe mobile development, cum ar fi IOS sau Android, pentru că ar fi ceva interesant și ceva inovativ pentru țara noastră, în principiu", a spus Eugen Hvostenco, student, Centrul de Excelență în Economie și Finanțe.



La eveniment au participat în jur de șapte sute de tineri.



"Abia e o primă experiență, pentru că sunt anul întâi și am venit să văd ce reprezintă această activitate, să capăt ceva experiență, să aflu ceva nou", a spus un bărbat.



"Eu prefer să mă duc și la adăugător, de exemplu cum "Tekwill" face multe cursuri, pentru că universitatea toți o absolvesc, dar pe urmă sunt necesare și alte abilități", a spus o femeie.



"Am venit aici pentru a vedea ce oferte au angajatorii", a spus o femeie.



Angajatorii spun că deși tot mai mulți tineri optează pentru o carieră în IT, nu le este ușor să găsească angajați.



"Avem multe locuri vacante și o sferă largă de activitate. Dar este destul de greu să găseşti angajaţi buni, pentru că mulți nu oferă timp pentru pregătire de sine stătătoare. Pe unii tineri noi trebuie să-i pregătim pentru proiectele pe care le avem, pentru că sunt anumite cerințe."



"Noi avem deschis programul de intership special pentru aceste persoane. Fără o implicare personală, fără o căutare, studiu pe internet și poate câteodată să cauți și o persoană care să te ajute, experimentat în domeniu, cam este greu să ajungi să faci față cerințelor actuale", a spus un bărbat.



Pentru prima dată, "ICT Career Orientation" s-a desfăşurat în 2010.



"Lumea este foarte încântată de faptul că aici poate să-și găsească angajatorii, versus prima ediție - șase participanți, acum avem 16", a spus Ana Chiriţa, director executiv, Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC.



În acest an, la specialitățile IT în universitățile din țară au fost înmatriculați 580 de studenți.