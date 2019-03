Peste 300 de câini dintr-un azil din Chişinău riscă SĂ MOARĂ DE FOAME. Patrupezii, hrăniţi din mila celor care oferă donaţii

Peste 300 de câini dintr-un azil din Chişinău riscă să moară de foame. Proprietara adăpostului spune că nu-i mai poate asigura cu hrană. Acum patrupezii sunt hrăniţi doar din mila celor care oferă donaţii, dar şi acelea din ce în ce mai rare.



Galina Ghighir susţine că în urmă cu şapte ani, când a deschis azilul, aici erau doar 30 de câini. În timp numărul lor s-a mărit, iar acum cheltuie zilnic în jur de 1.000 de lei pentru a hrăni cele peste 300 de animale.

Rezervele pe care le are îi ajung doar până la sfârşitul acestei luni.



"Noi ne străduim să-i hrănim, dar cu fiecare zi este tot mai greu. Dacă am avea finanţare... Nu ştim ce va fi mâine", a menţionat Galina Cighir, stăpâna azilului pentru câini.



Chiar şi aşa, unele animale revin pe la poarta azilului unde când au fost îngrijiţi: "Acum două săptămâni, într-o dimineaţă, m-a întâlnit lângă poartă un câine negru. Sărea, se bucura. Mi-am dat seama că-l cunosc. L-am dat în adopţie acum un an".



În afară de cei 200 de câini, azilul mai adăposteşte şi aproximativ 50 de pisici. Sunt cele care au rezistat foamei şi nu au pierit în această iarnă.

Pentru a putea hrăni animalele, voluntarii azilului au nevoie, lunar, de cel puţin 30.000 de lei.

Banii sunt necesari nu doar pentru hrană, dar şi pentru serviciile veterinarului şi lucrări de curăţenie.