Peste 292 de studenţii străini de la medicină au depus jurământul lui Hipocrates

foto: publika.md

292 de studenţi străini de la Universităţii de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" au devenit doctori cu acte în regulă. Tinerii au depus jurământul lui Hippocrate în limba engleză.



"Jur! Jur! Jur!"



Ali este din Statele Unite ale Americii şi a venit în Moldova acum şase ani pentru a-şi urma visul.



"Eu sunt foarte mulţumit de cunoştinţele pe care le-am acumulat aici. Universitatea de Medicină din Moldova m-a făcut doctor. Casa este casă, familia este inima mea şi ele sunt în SUA, de aceea eu aleg să plec înapoi", a spus Ali Amawi, absolvent USMF "Nicolae Testemiţanu", SUA.



Daniela Lozan este stabilită în Portugalia, dar a preferat să-şi facă studiile în ţara de origine. Peste o lună, ea va pleca în SUA, pentru a lucra în calitate de chirurg la un spital local.



"Departe de părinţi, foarte greu a fost, dar au trecut şase ani. Vreau să fiu chirurg, mai ales pediatru. Doctorii noştri sunt excelenți, cum ne predau, atâta răbdare au cu noi şi de pacienţi o să-mi fie dor", a menţionat Daniela Lozan, absolventă USMF "Nicolae Testemiţanu", Portugalia.



Conducerea universităţii se aşteaptă ca în următorul an de studii la "Nicolae Testemiţanu" să vină şi mai mulţi studenţi străini, în special din India.



"Am reuşit să facem o mişcare spre această ţară mare cu o populaţie imensă, care la fel este interesată peste specialişti în medicină pregătiţi la Nicolae Testemiţanu", a spus Mihail Gavriliuc, vice-rector USMF "Nicolae Testemiţanu".



"Numărul studenţilor, an de an, este în creştere. Asta înseamnă că calitatea instruirii şi diplomele din Republica Moldova sunt recunoscute an de an în mai multe ţări", a declarat Boris Gîlca, secretar general de stat Ministerul Sănătăţii.



Taxa pentru un an de studii pentru studenții străini este de aproximativ patru mii de euro.