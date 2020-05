Peste 200 de veterani au protestat în faţa Guvernului. Protestatarii au cerut demisia conducerii ţării

Peste 200 de veterani au protestat în faţa Guvernului şi au cerut demisia premierului, a preşedintelui Parlamentului şi a şefului statului.



Cu tricolorul în mâini, dar şi cu mănuşi şi măşti de protecţie, foştii combatanţi au scandat ore în şir.



"În ţara asta la noi, de când s-a format ca stat, încă nu am văzut dreptate. Numai hoţie, batjocoră faţă de popor şi atât. Dar de veterani, nici nu mai spun. Ne-au folosit partidele peste tot şi cât le trebuie, atât".



"Eu am luat mătura, pentru ca să măturăm mizeria odată, pentru că noi suntem moldoveni şi iubim curăţenia".



Ca şi la precedentul protest din martie, veteranii au cerut, printre altele, indemnizaţii mai mari, medicamente gratuite şi compensarea a jumătate din cuantumul facturilor.



"Am avut trei întruniri cu domnul prim-ministru Chicu şi din toate cerinţele pe care le-am înaintat, nu s-a îndeplinit nimic".



"Ei motivează că nu au bani, dar au bani să construiască monumente pe timp de pandemie, să cheltuie pentru administrarea lui Dodon, 36 de milioane, au bani să îşi cumpere maşini de lux".



"Noi suntem călcaţi în picioare şi nu aşa, dar rău de tot. Nu mai dorim ca să fim o monedă de schimb între toate chestiile. Asta şi ne-a scos în piaţă, măcar că legea nu ne permite, tovarăşul Dodon ne-a spus că legea ne permite să umblăm şi fără mască, că el aşa umblă".



"Nu vrem violenţă, dar nici nu acceptăm ca grupările mafiote, care au capturat puterea şi ne-au adus pe noi, cetăţenii acestui stat, la sărăcie şi disperare să continue să îşi bată joc de noi, mimând existenţa democraţiei".



Ulterior, protestatarii s-au îndreptat spre Preşedinţie şi Parlament.



"Jos guvernarea, jos guvernarea".



Am încercat să luăm legătura cu reprezentanţii Guvernului, Parlamentului și Preşedinţiei, pentru o reacţie, însă aceștia nu au fost de găsit.



Potrivit oamenilor legii, la manifestaţie au participat în jur de 200 de persoane, iar autorităţile publice locale nu ar fi fost anunţate despre organizarea protestului, aşa cum prevede legislaţia.

Aşadar, organizatorii acţiunii, dar şi persoanele care nu au purtat măşti şi nu au păstrat distanţa socială riscă amenzi de până la 25 de mii de lei.

"Organizatorii nu au prezentat lista epidemiologică, care este obligatorie de a fi prezentată de participanţii la întâlnire. Poliţia s-a autosesizat pe acest caz şi vor fi întreprinse măsuri de documentare a persoanelor", a spus şeful adjunct al Inspectoratului Naţional de Securitate, Alexei Grosu.



Protestatarii au anunţat că vor organiza o acţiune similară la sfârşitul lunii mai,dacă autorităţile nu vor discuta despre problemele pe care le au. Potrivit deciziei Comisiei Naţionale Extraordinare pentru Sănătate Publică, în timpul pandemiei sunt interzise evenimentele publice cu mai mult de 50 de participanţi.