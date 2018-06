Peste 200 de oameni au ieşit la miting în scuarul Catedralei Mitropolitane din Capitală pentru a-l susţine pe preotul Maxim Melinti

Peste 200 de oameni au ieșit ieri în scuarul Catedralei Mitropolitane din Capitală pentru a-l susţine pe preotul Maxim Melinti. Oamenii au cerut să fie anulat decretul Mitropoliei Moldovei, prin care parohului din satul Ghidighici i s-a interzis să mai oficieze slujbe. La manifestaţie au fost şi contestatari de-ai părintelui.



"Eu am venit aici ca şi aceşti creştini cu gândul de al îndemna pe părintele Maxim să recunoască greşala propagării homosexualităţiii în sutană. Este primul în Mitropolia Moldovei, să se oprească, să întoarcă diploma LGBT înapoi", a spus Ghenadie Văluță, diacon.



Demonstranții spun că nu vor ceda până nu-l vor vedea pe părintele Maxim Melinti din nou în altar.



"Ajută copii, pe bătrâni mai ales pe timp de iarnă şi nu au cu ce face focul."



" Îmi vine să plâng aşa părinte bun încă nu am văzut, nu am întâlnit."



"Practic noi ne-am contopit cu părintele Maxim, nu poti face nici o acţiune în sat ca să nu participe părintele Maxim ", a spus Serafim Isac, primarul satului Ghidighici.



"Am văzut cât este de modest şi cât este de simplu ce face el la centru pentru persoane în situaţii dificile. Acest lucru m-a frapat şi fiind ateie eu am fost foarte frapată."



"Acest om întotdeauna vorbeşte despre dragostea pentru aproapele nostru ", a menţionat Maxim GhiumilliuGHIUMIŞLIU, organizator



Scandalul a pornit acum trei zile, când Mitropolia Moldovei nu a tolerat faptul că părintele Maxim Melinti a acceptat un premiu din partea comunităţii LGBT.