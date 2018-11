Peste 200 de angajaţi ai IGP au primit indemnizaţii pentru chirie. De cine şi cum sunt aleşi beneficiarii

Peste 200 de angajaţi ai IGP, care nu au o locuinţă, ridică din această lună indemnizaţii pentru chirie. E vorba despre primii beneficiari, selectaţi de o comisie din cadrul instituţiei. Alocaţia nu depăşeşte valoarea salariului de funcţie.

Mihaela Şolcan munceşte de 20 de ani în cadrul Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială "Fulger". Femeia ridică un salariu de 5.000 de lei. Lunar, 3.000 de lei îi dădea pentru chiria unui apartament cu o cameră în Chişinău. Acum, ea primeşte o alocaţie de aproape 1.400 de lei.



"Până acum tot salariul era calculat pentru fiecare necesitate. Însă acum ne mai putem gândi să mai economisim, să mai strângem, să punem deoparte", a precizat Mihaela Şolcan, angajata BDS "Fulger".



Nici Alexandru Nastas, un tânăr care activează în cadrul INP nu are propria casă. El achită 1.500 de lei pentru un loc într-un apartament cu trei camere. Cheltuielile sunt acoperite deja din alocaţia de care beneficiază.



"Am simţit o susţinere. Foarte bine este când cineva se gândeşte la tine ca angajat. Îmi dă un imbold pe viitor, ca să activez mai departe în organe", a spus Alexandru Nastas, angajat al INP.



Pentru a primi banii, poliţiştii trebuie să prezinte un dosar cu mai multe acte. Iar beneficiarii sunt aleşi de o comisie condusă de şeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc.



"Persoana respectivă trebuie să nu dispună de un imobil în proprietate. Trebuie să prezinte un contract de chirie, care este înregistrat la Inspectoratul Fiscal. Plus sunt nişte documente, care aduc dovada faptului că această persoană are nevoie de chirie", a declarat şeful-adjunct al IGP.



Cavcaliuc afirmă că aceste indemnizaţii pentru chirie vor face mai atractivă meseria de poliţist.

În luna iunie, Guvernul a decis că angajaţii Ministerului de Interne cu grade militare care nu au o locuinţă proprie să poată beneficia de adaosuri la salarii.