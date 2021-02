Peste 20 de pescari s-au adunat duminică pe lacul Ghidighici pentru a se întrece la pescuit la copcă. Aceştia şi-au arătat toată măiestria pentru a prinde cel mai mult şi cel mai mare peşte. Câştigătorii au şanse să participe la campionate mondiale similare.Fiecare pescar a putut prinde peşte la două copci, aşa că în anumite intervaluri de timp, aceştia fugeau de la una la alta."Peştele ăsta mic, ghiborţul e tare mult la noi. Ăsta e peşte sportiv, peştele mare se prinde la adâncimi mai mari."Printre participanţii s-au numărat şi pescari cu experienţă care au participat la diverse competiţii internaţionale."În 2018 am participat în Italia, la Ostellato. Nu am obţinut un premiu, a fost scopul să particip să văd şi eu ce înseamnă, a fost aşa un imbold."Dumitru Laur a participat la mai multe competiţii, dar spune că cel mai mare peşte l-a prins tot în lacul de la Ghidighici."Cel mai mare peşte pe care l-am prins a fost un şalău de 6,5 kilograme la aşa undiţă mică cu fir subţire, greu l-am scos, o oră, dar l-am scos."Deşi temperatura de afară a fost cu plus, pescarii spun că sunt în siguranţă pe gheaţă."Gheaţa are undeva în jur de 20 de centimetri, la aşa grosime a gheţii mergi liber, în siguranţă de la opt centimetri deja se poate de pescuit".Organizatorii susţin că din cauza pandemiei, dar şi a iernii blânde numărul întrecerilor între pescari au scăzut dramatic în ultimii doi ani."Este un concurs amical deoarece nu avem condiţii meteo de a organiza un campionat deplin la pescuit la copcă, şanse sunt de a pleca la campionatul lumii. Mai mult e pentru distracţie, dezvoltarea spiritului de concurs, pescarii să îşi petreacă frumos timpul."Competiţia a durat, în total, cinci ore. La final, câştigătorii s-au ales cu premii. În ţară avem peste 15 mii de pescari.