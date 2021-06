Peste 20 de medicii din ţară, decoraţi cu ordinul „Insigna Ștefan cel Mare și Sfânt” cu ocazia Zilei Lucrătorului Medical

Peste 20 de medicii din ţară, care au luptat în prima linie împotriva COVID-19 au fost decoraţi cu ordinul „Insigna Ștefan cel Mare și Sfânt” cu ocazia Zilei Lucrătorului Medical. Ordinele au fost oferite de o asociaţie obştească în semn de recunoştinţă faţă de eroii în halate albe.Cu medalie de aur a fost decorat şeful Clinicii de Anestezie şi Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic Republican, Victor Cojocaru. Acesta activează mai bine de 45 de ani în domeniu.VICTOR COJOCARU, şeful Clinicii de ATI, Spitalul Clinic Republican ''Timofei Moşne:''A fost un an complicat, greu. Noi avem o echipă foarte puternică, 8 secţii de terapie intensivă, am avut peste 3 mii de pacienţi în stare extrem de gravă. Am avut indici cu care ne putem mândri cu complicaţii mai puţine."Medicii premiaţi spun că a fost un an crucial pentru ei în care au dat dovadă de curaj, devotament şi răbdare.RODICA SAMSON, medic internist, Spitalul MAI:"A fost un an cu multă muncă... Pentru mine a fost cel mai greu a fost că trebuia să le spui rudelor că persoana dragă nu mai este în viaţă.''GALINA BEJAN, medic cardiolog, Spitalul Raional Cahul:"Am fost nevoiţi să luăm nişte decizii, care uneori ne-a fost frică, deoarece aveam copii acasă, dar în primul rând medic şi am o datorie care nu poţi să dai înapoi."DARIA MOLODAN, medic de familie, AMT Buiucani:"Au fost pacienţi care veneau la policlinică şi nu ştiau că-s infectaţi... Mai apoi trebuia să mergi acasă în familie unde riscul să-i infectezi pe cei dragi era foarte mare.''În cadrul evenimentului s-a ţinut un minut de reculegere în memoria medicilor care au pierdul lupta cu boala.Şi alţi angajaţi medicali care au luptat cu pandemia urmează să fie decoraţi.ANDREI BATEREANU, preşedintele Asociaţiei Obşteşti ''Şefan cel Mare'':''Sunt medicii din prima linie şi care au trecut prin COVID şi au avut sute de mii de intervenţii pe parcursul pandemiei."În ţară avem peste 60 de mii de lucrători medicali.