Peste 18 mii de persoane au ajuns în Moldova din Ucraina în ultimele 24 de ore. În fuga din calea războiului, unii s-au cazat la rude, alții în centrele de plasament. La Moldexpo, noaptea trecută erau peste 800 de oameni.De dimineață, Natalia Vidineeva veghea somnul fiul ei de 10 ani care dormea pe o saltea la podea. Cu lacrimi în ochi, ea ne-a spus că îşi aşteaptă aici sora care vine din Cipru."Copilul meu va merge într-un loc sigur, iar eu voi reveni la Odesa, şi împreună cu bărbaţii, cu soţul meu, cu prietenii, vom lupta cu ruşii.", a declarat Natalia Vidineeva, refugiată din Odesa.Pe Tatiana Covalciuc din Odesa am găsit-o aşezată pe un scaun şi abia de-și stăpânea lacrimile. Pe salteaua care i-a fost oferită de voluntari dormea căţeaua Ledi, pe care, spune femeia, nu o va părăsi pentru nimic în lume."Înţelegeţi, acesta e câinele fiicei mele. Ea a decedat acum 7 ani. Ea foarte mult o iubea şi o iubesc și eu. E o amintire despre fiica mea. Nu o voi trăda niciodată.", a declarat Tatiana Covalciuc, refugiată din Odesa.Femeia a venit acum trei zile în Moldova, dar vrea să ajungă la Atena, la fiul ei. Deocamdată însă nu îşi poate continua drumul, deoarece câinele nu are toate actele necesare. Pe Svetlana Sidorenco tot la Moldexpo am găsit-o. Ea a fugit din oraşul Nicolaev, Ucraina, unde exploziile şi focurile de armă nu mai contenesc de opt zile."Noi avem mai multe puncte de apărare. Oamenii ies în stradă să-şi apere oraşul. Am participat și eu ca voluntar în diferite operaţiuni.", a declarat Svetlana Sidorenco, refugiată din Nicolaev."Am venit împreună cu toată familia: eu, fiica şi nepoţii. Am venit din Odesa. Când am plecat de acolo, era bombardament. Au scufundat o navă. Stăteam în beci. Acum am plecat, nu avem legătură cu nimeni, şi nici nu ştim ce se întâmplă acolo.""Ne doare sufletul, desigur. Am lăsat acolo totul. Şi tata a rămas în Ucraina să apere Patria. Ne este foarte greu."Peste 7 mii de refugiaţi din Ucraina au trecut în ultimele 24 de ore pe la Moldexpo. Doar 850 de persoane au fost cazate aici, dintre care 437 sunt copii. Restul au fost repartizaţi la alte centre de găzduire temporară din Chişinău."Noi am ajuns la 2 mii de refugiaţi pe zi. Oamenii vin, se înregistrează, li se dă mâncare caldă, le găsim locuri unde îi amplăsăm şi formă organizată îi redistribuim în alte centre de plasament. ", a declarat Oleg Crudu, directorul Centrului Moldexpo.În ultimele 8 zile, peste 132 de mii de persoane din Ucraina au intrat în Moldova, iar dintre acestea, 75 de mii s-au aflat în tranzit. În țară au rămas 61 500 de ucraineni, inclusiv 23 de mii de minori. Până acum, aproape 1 760 de refugiați au cerut azil politic. Potrivit ONU, de la începutul invaziei ruse în ţara vecină, în jur de un milion de oameni au fugit din Ucraina.