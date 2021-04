Peste 170 de femei au rămas gravide, după ce guvernul chilian a distribuit anticoncepționale defecte

Peste 170 de femei din Chile au rămas însărcinate, după ce Guvernul de la Santiago a distribuit pastile contraceptive defecte. Lipsite de posibilitatea de a întrerupe sarcinile în mod legal, multe dintre femeile rămase gravide trăiesc acum o dramă și, sprijinite de o asociație pentru drepturile sexuale și reproductive, vor să dea statul în judecată.

În aridul deșert Atacama din Chile, Tabita Daza Rojas încearcă să strângă împreună suficienți bani pentru a termina construcția casei sale înainte de venirea bebelușului ei pe lume.

La opt sute de kilometri spre sud, în La Pintana, o suburbie a capitalei Santiago, Cynthia González își îngrijește băiatul de 2 luni, îngrijorată că nu-și va putea permite să cumpere lapte pentru bebelușul ei.

Rojas și González provin din medii diferite, au vieți și ambiții diferite. Cu toate acestea, ele - și cel puțin alte 170 de femei la momentul scrierii - împărtășesc o realitate comună: toate susțin că au rămas însărcinate în timp ce luau Anulette CD, o pilulă contraceptivă orală fabricată de Silesia, o filială a companiei farmaceutice germane Grünenthal.

Fără opțiunea de a-și întrerupe sarcinile în mod legal, dacă doreau, sau orice răspundere reală din partea guvernului sau a companiilor de medicamente, femeile, reprezentate de grupul chilian pentru drepturi sexuale și reproductive Corporación Miles, se pregătesc să depună un proces colectiv în instanțele civile, scrie Observatornews.

În martie 2020, după ce a descoperit că avea un chist ovarian, Tabita Rojas a fost sfătuită de medicul ei să ia pilula contraceptivă Anulette CD, pentru a preveni o eventuală sarcină.

Rojas, în vârstă de 29 de ani, nu s-a gândit mult la asta, mai luase alte contraceptive orale în trecut, așa că a fost de acord să înceapă tratamentul cu Anulette CD.

Toate planurile legate de cariera în criminalistică i s-au năruit, în momentul în care a aflat că a rămas însărcinată cu al doilea copil.

„A trebuit să las toate acestea deoparte și să mă dedic fiului meu”, a spus Rojas, care acum muncește ca lucrător sezonier la o fabrică de ambalare a strugurilor.

Cu toate acestea, la începutul anului 2020 lucrurile păreau că se îndreaptă în favoarea ei. Copiii ei - băieți mari, în vârstă de 11 și 9 ani, ambii cu dificultăți de învățare - erau mai independenți și petreceau mai mult timp cu tatăl lor.

Ca parte a unei urbanizări guvernamentale din orașul ei natal Copiapó, Rojas a primit o mică bucată de teren pe care să construiască o casă. Economisise bani și plănuise să se mute din casa pe care o împărțiseră împreună cu copiii ei și alți trei membri ai familiei.

Și ea era îndrăgostită. Încă de la începutul relației, Rojas și iubitul ei au decis să nu aibă copii împreună. Dar în septembrie 2020, la doar cinci luni după ce Rojas a început să ia Anulette, a aflat că este din nou însărcinată. Ulterior, ea a aflat, după ce a văzut o postare pe Facebook, că tabletele ei provin dintr-un lot cu probleme care fusese amintit de Autoritatea de Sănătate Publică din Chile, Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) cu o lună înainte.

„Eram pe punctul de a termina a doua cutie atunci când am aflat despre problemă”, a spus ea. Era deja însărcinată în șase săptămâni.

„Nu am fost niciodată fericită cu această sarcină”

Detaliile pot diferi, dar scenarii similare au avut loc peste tot în Chile. O mamă a patru copii, González, care lua Anulette de opt luni, a rămas însărcinată pentru a cincea oară în mai 2020.

Ea a spus pentru CNN că își lua anticoncepționalele cu religiozitate. Vestea că este gravidă a devastat-o.

„Nu am fost niciodată fericită cu această sarcină”, a spus González. "Dacă ai ști toate nopțile pe care le-am petrecut plângând gândindu-mă că nu vreau să am copilul. Dar nu am avut opțiuni", a povestit ea, facând aluzie la legile stricte din Chile privind avortul care interzic unei femei să întrerupă sarcina, cu trei excepții (dacă sarcina este rezultatul violului, dacă fătul este incompatibil cu viața în afara uterului sau dacă viața mamei este în pericol).

Anticoncepționalele Anulette CD, rechemate din cauza unor defecte din fabrică

Anulette CD este un contraceptiv oral ce conține versiuni sintetice ale hormonilor estrogen și progesteron, care sunt produși în mod natural de ovare. Hormonii acționează pentru prevenirea ovulației - ceea ce înseamnă că niciun ovul nu este eliberat de ovare - precum și să îngroașe mucoasa colului uterin pentru a face mai dificilă trecerea spermei. Pilula face, de asemenea, căptușeala uterului mai subțire, astfel încât, dacă un ovul este fertilizat, acesta nu poate să se fixeze și să înceapă să crească.

Primul lot - 139.160 de pachete de pastile Anulette, potrivit producătorului său - au fost rechemate în fabrică pe 24 august 2020, după ce lucrătorii din domeniul sănătății de la o clinică rurală de sănătate s-au plâns că au identificat 6 pachete de pastile defecte.

În ele - pe baza informațiilor furnizate de ISP - s-a găsit placebo (o pastilă albastră) acolo unde ar fi trebuit să se găsească pastilele active (o pastilă galbenă) și invers.

În avizul său online, publicat pe 29 august, ISP a spus că producătorii Anulette CD, o companie numită Laboratorios Silesia SA (Silezia), au fost informați și retrag lotul defect.

ISP a sfătuit apoi centrele de sănătate să pună în carantină orice pachete pe care le aveau din loturile afectate.

Apoi, a fost trimis un mesaj din partea ISP care îi avertiza pe consumatori cu privire la rechemarea pilulelor defecte însă, fără o campanie națională de informare a publicului, rechemarea a trecut în mare parte neobservată.

La o săptămână după prima rechemare, pe 3 septembrie, aceeași eroare a fost detectată în 6 pachete dintr-un lot diferit la o clinică din Santiago. Aici lipseau și tabletele, dar altele au fost zdrobite, potrivit ISP. În momentul în care problemele au fost semnalate, Silezia a spus că a distribuit deja 137.730 de pachete către centrele de sănătate.

De data aceasta, ISP a declarat că va suspenda înregistrarea Silezia până când laboratorul va reuși să-și îmbunătățească calitatea și procesele de producție. Dar a fost prea puțin, prea târziu.

În total, conform producătorului, 276.890 de pachete de CD Anulette din cele două loturi defecte - toate cu data de expirare ianuarie 2022 - au fost distribuite centrelor de planificare familială din Chile.

În mod surprinzător, la 8 septembrie, la mai puțin de o săptămână de la suspendarea Silezia, ISP a emis un alt document prin care revoca decizia sa anterioară.

În nota, care a fost încărcată pe site-ul său, autoritatea medicală a spus că Anulette CD ar putea fi din nou distribuit. Acesta a susținut că defectele din ambalaj pot fi ușor detectate și a trecut responsabilitatea de a face acest lucru și de a informa utilizatorii despre serviciu către lucrătorii din domeniul sănătății.

Ministerul Sănătății a declarat pentru CNN că a cerut serviciului public de sănătate „să informeze utilizatorii despre această situație și să ia măsuri pertinente”.

"Ne așteptăm să existe mult mai multe femei cu această problemă”

Grupul pentru drepturile sexuale și reproductive, Miles, a organizat o campanie de conștientizare a acestei probleme și și-a folosit conturile de pe rețelele de socializare pentru a face cunoscută situația.

Până în octombrie 2020, aproximativ 40 de femei au luat legătura cu organizația, spunând că au rămas însărcinate. Apoi, după mai multe apariții în presă pe această temă, alte 70 de femei au reclamat că au fost afectate. Numărul a ajuns în prezent la 170, dar Laura Dragnic, coordonator juridic la Corporación Miles, se așteaptă să crească, deoarece femeile din mediul rural sau cele care nu au acces la Internet sau televiziune este destul de mare.

La șapte zile după ce Dragnic a vorbit pentru CNN despre această problemă, autoritățile sanitare din Chile au anunțat că producătorii Anulette au fost amendați cu o amendă în valoare totală de aproximativ 66,5 milioane de pesos chilieni (aproximativ 92.000 USD).

Miles și partenerii lor solicită guvernului chilian să plătească despăgubiri financiare femeilor afectate și să ofere acces la avorturi sigure și legale pentru cele care doresc să își întrerupă sarcina.