Peste 150 de tineri din ţara noastră vor studia gratuit limba și tradițiile coreene, într-o tabără specială de vară

Peste 150 de tineri vor studia gratuit limba și tradițiile coreene, precum și elementele de bază ale programării într-o tabără specială de vară. Ideea aparține Centrului moldo-coreean, care promovează de mai mulţi ani cultura coreeană în ţara noastră.



Patru studenţi-voluntari ai Institutului de Știință și Tehnologie din Gwangju au venit în Moldova special pentru a preda bazele tehnologiilor informaţionale și cultura coreenă.



"Am venit aici să împărtăşim experiența noastră, pentru a transmite tinerilor cunoștințele noastre, pentru a ne face noi prieteni și, bineînțeles, pentru a stabili legături culturale între coreeni și moldoveni", a menţionat Park Mirim, voluntar.



"Vom preda codificarea, noţiuni despre utilizarea dronelor, filmarea şi editarea video, procesarea fotografiilor", a declarat Lee Minwook, voluntar.

"Abia am venit, dar m-am îndrăgostit deja de orașul vostru - este frumos și verde, iar oamenii sunt foarte buni și politicoși", a precizat Kim Seongsu, voluntar.



Cursurile vor avea loc zilnic pe tot parcursul lunii.



"Şase ani la rând vin studenţi coreeni şi împărtăşesc cunoştinţele lor în domeniul IT. O mare parte din lecţii sunt gratuite pentru studenţi şi snume", a explicat Dumitru Ţuracnu, voluntar, Centrul Moldo-Coreean.



Tabăra este sponsorizată de guvernul Coreei de Sud și de Agenția Națională pentru Societatea Informațională.



"Eu nu cred în stereotipuri şi vreau să arăt că nu doar băieţii cunosc domeniul IT", a spus o tânără.



În fiecare an, câteva mii de oameni studiază la Centrul de informare moldo-coreean.