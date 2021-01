Peste 130 de copii din familii social vulnerabile au primit în dar câte o pereche de cizme pentru perioada rece

Leonid Vasilcov are cinci copii, iar trei dintre aceștia sunt la grădiniță. Bărbatul spune că niciunul dintre ei nu avea încălțăminte de iarnă."E frig afară și trebuie să-i ducem la grădiniță. Dacă nu avem cu ce îi încălța, nu-i duceam la grădiniță. Nu eram pregătiți de iarnă”, a spus locuitorul satului Parcani, Leonid Vasilcov.”Da, îi sunt foarte comode. Sunt pe piciorul ei și sunt frumoase. Sunt călduroase și bune”.”Ne face plăcerea pentru că primesc așa cadou copiii. Nu prea am cumpărat anul acesta multe perechi. Avem doi copii și muncă nu prea este”.”- Foarte necesare. Pentru că e greu.- E greu cu patru copii?- Da, fata la școală, băiatul la grădiniță. Mâncarea trebuie plătită”.”Da, suntem bucuroși, fiecare om din sat. Bine au venit și mulțumim de ajutorul acordat. Orice mamă ar vrea un ajutor pentru copiii ei”.”Totuși, am ajuns în staul Parcani, unde acum câteva zile am avut un incident. Copiii nu poartă nicio vină și noi am ținut foarte mult ca să-i încălțăm în papuci cu blană. Ne bucurăm că cu această acțiune încheiem campania ”Încalță un copil pentru iarnă”, a spus directorul Asociației ”Ajută un om”, Doina Cernavca.Amintim că acum câteva zile, membrii asociaţiei de voluntari au mers la grădinița din Parcani ca să le ducă încălțăminte, însă directoarea instituției i-a dat afară. Deşi, iniţial a aprobat iniţiativa, aceasta s-a răzgândit chiar în timp ce copiii probau cizmulițele. Administratorul instituţiei şi-a adus aminte că e pandemie şi nu poate permite accesul persoanelor străine în clădire.