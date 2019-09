Peste 128.000 de militari participă în manevre multinaţionale în Rusia

Preşedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat vineri în regiunea Orenburg (sud-vest) pentru a urmări pe poligonul "Donguz" etapa finală a manevrelor internaţionale strategice la care participă 128.000 de militari din opt ţări, în contextul consolidării relaţiilor de securitate ale Rusiei cu China şi cu alte state din Asia Centrală, scrie agerpres.ro.

Rusia şi China şi-au întărit relaţiile tradiţional puternice în ultimii ani, în timp ce raporturile lor cu Occidentul, în special cu SUA, s-au deteriorat pe fondul conflictelor regionale şi al disputelor comerciale.



În cursul exerciţiilor militare "Ţentr-2019", Putin s-a întâlnit vineri cu preşedintele Kârgâzstanului, Sooronbay Jeenbekov, un important aliat al Rusiei şi Chinei în Asia Centrală.



"Am spus mereu şi o voi spune din nou că (Republica) Kârgâzstan este pentru Rusia printre cei mai de încredere prieteni, aliaţi şi parteneri", a declarat preşedintele kârgâz cu ocazia acestei întâlniri, potrivit transcriptului publicat de serviciul de presă al lui Vladimir Putin.



Putin a calificat acest exerciţiu drept cel mai mare astfel de eveniment din istoria relaţiilor Rusiei moderne cu Kârgâzstanul, conform declaraţiilor făcute public în debutul întâlnirii cu Jeenbekov.



Cei doi lideri s-au întâlnit la o bază militară din Orenburg, în apropierea graniţei ruse cu Kazahstan, o altă fostă republică sovietică din Asia Centrală.



Trupe din Rusia, China, Kazahstan, Kârgâzstan şi alte patru state asiatice membre ale alianţei militare Organizaţia de Cooperare de la Shanghai (SCO), India, Pakistan, Tadjikistan şi Uzbekistan, au participat la aceste manevre.



Principalele etape ale manevrelor s-au desfăşurat pe şase poligoane din regiunile Orenburg, Celeabinsk, Kurgansk, Astrahan şi Kemerovo, pe teritoriul Daghestanului şi ţinutului Altai, precum şi în Marea Caspică.



La exerciţiile "Ţentr-20019", care ar urma să se încheie oficial sâmbătă, participă 128.000 de militari, peste 20.000 de echipamente tehnice, aproximativ 600 de avioane şi elicoptere, precum şi 15 nave de război şi vase de sprijin.



Cea mai spectaculoasă etapă a exerciţiilor s-a desfăşurat vineri pe poligonul "Donguz" din Orenburg, urmărită de către cei doi preşedinţi, cărora li s-a alăturat şi ministrul apărării rus, Serghei Şoigu.



Timp de 40 de minute cât a durat "lupta", simularea unei riposte împotriva unei grupări teroriste, pământul se zdruncina sub şenilele blindatelor. Mai întâi a fost respins inamicul convenţional, iar apoi s-a trecut la contraofensivă. Conform legendei exerciţiului, un grup terorist sub numele de cod "Sud" a trecut graniţa rusă şi s-a îndreptat spre Orenburg. "Teroriştii" au fost opriţi de o grupare mixtă din care, în afară de militari din Rusia şi Kazahstan, au făcut parte şi soldaţi din China, Uzbekistan, India, Pakistan şi Kârgâzstan.



Exerciţiul a fost urmărit de reprezentanţi ai 100 de ţări, inclusiv state membre ale NATO, potrivit Pervîi Kanal.